Suriname laat in WK-kwalificatie niets heel van Aruba van Stanley Menzo

Zondag, 28 maart 2021 om 07:42 • Yanick Vos • Laatste update: 08:00

Het Suriname van bondscoach Dean Gorré heeft zaterdagnacht met een 0-6 overwinning uitstekende zaken gedaan op weg naar het WK in Qatar. In het Amerikaanse Bradenton (Florida) werd niets heel gelaten van Aruba, dat onder leiding staat van bondscoach Stanley Menzo. Het is de tweede zege op rij voor Suriname, daar eerder deze week de Kaaiman Eilanden al met 3-0 werd verslagen.

Met drie doelpunten was Nigel Hasselbaink de grote man een de kant van Suriname, waar Warner Hahn erin slaagde om zijn doel schoon te houden. Het team van Gorré ging rusten met een 2-0 voorsprong, mede door twee doelpunten van Hasselbaink. Het andere doelpunt in het eerste bedrijf kwam op naam van Francois Croes, die de bal op ongelukkige wijze achter zijn eigen keeper werkte.

Suriname, waar bekende namen zoals onder meer Ryan Donk, Tjarron Chery, Damil Dankerlui, Florian Jozefzoon en Kelvin Leerdam vanuit de basis startten, had geen kind aan Aruba. Na rust liep Suriname nog verder weg, mede doordat Gorré met Dion Malone en Roland Alberg vers bloed binnen de lijnen bracht. Hasselbaink tekende voor de 4-0, waarna de eindstand werd bepaald door Jozefzoon en Alberg.

Na twee duels gaat Suriname aan kop in de groep, waarin Canada wordt gezien als de sterkste tegenstander. Op 8 juni staat de belangrijke confrontatie met Canada op het programma. De groepswinnaars plaatsen zich voor de volgende ronde, waarin wordt gespeeld tegen een van de andere vijf groepswinnaars. Als ook deze ronde wordt overleefd, dan volgt een finaleronde. Hierin wachten duels met toplanden zoals Costa Rica, Mexico en de Verenigde Staten. De beste drie landen plaatsen zich direct voor het WK, de nummer vier komt in de play-offs terecht.

Opstelling Suriname: Warner Hahn (Anderlecht); Damil Dankerlui (FC Groningen), Myenty Abena (Slovan Bratislava), Ryan Donk (Galatasaray), Shaquille Pinas (ADO Den Haag); Tjarron Chery (Maccabi Haifa), Kelvin Leerdam (Inter Miami), Diego Biseswar (Apollon Limassol); Florian Jozefzoon (Rotherham United), Gleofilo Vlijter (Beitar Jeruzalem) en Nigel Hasselbaink (Bnei Sakhnin).