Zivkovic: ‘Zoiets vind je niet in Nederland, zelfs niet op De Toekomst’

Zaterdag, 27 maart 2021 om 16:57 • Laatste update: 16:59

Richairo Zivkovic gold ooit als grote belofte bij Ajax, maar wist de hoge verwachtingen nooit waar te maken in Amsterdam. Tegenwoordig speelt de aanvaller bij het Chinese Changchun Yatai, waar hij sinds 2019 onder contract staat. In een uitgebreid interview met Voetbal International laat Zivkovic weten goed in de slappe was te zitten. "Laat ik het zo zeggen: ik verdien hartstikke goed."

Zivkovic wist de scouts van Ajax na anderhalf jaar in het eerste van FC Groningen te overtuigen van zijn kwaliteiten, toen hij in 2014 de overstap maakte naar de huidige koploper van de Eredivisie. Een groot succes werd dat echter niet. "Achteraf had ik bij mijn transfer naar Ajax niet op mezelf moeten gaan wonen", blikt de centrumspits terug op zijn tijd bij Ajax. "Naast dat het niveau en de verwachtingen omhoog gingen, moest ik ook nog volwassen worden en voor mezelf leren zorgen. Nu woonde ik op mezelf en kwam mijn vader drie dagen in de week richting Amsterdam om voor me te koken."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De zoon van een Curaçaose vader en Servische moeder speelde uiteindelijk meer wedstrijden in het beloftenelftal dan het eerste elftal en kwam na huurperiodes bij Willem II en FC Utrecht bij het Belgische KV Oostende terecht. In 2019 werd hij daar opgepikt door het Chinese Changchun Yatai, dat een lucratief aanbod deed. "Ik had zoiets van: ik wacht gewoon tot de zomer om een volgende stap te maken. Tot er een belachelijk aanbod uit China kwam. 99 procent kans dat je daar in mijn situatie geen 'nee' tegen zegt. Ik had weinig interesse om naar China te gaan, maar het was financieel niet te weigeren."

En dus liet Zivkovic Europa achter zich voor een avontuur in Azië. "Als het salaris net zo was als bij Ajax, Groningen of in België was ik hier niet gaan voetballen. Het zijn andere bedragen dan ik in het verleden heb verdiend. Dat is grofweg de reden om deze kant op te gaan", aldus de voormalig jeugdinternational van Oranje. "Het trainingscomplex is echt bizar. De club heeft dertien velden, een hotel voor de spelers en een trainingsstadion. Ze zijn het nog aan het afmaken, maar het moet wel van een heel hoog niveau gaan worden. Zoiets vind je niet in Nederland, zelfs niet op De Toekomst."