Fenerbahçe ontslaat Erol Bulut en kiest 101-voudig international als opvolger

Donderdag, 25 maart 2021 om 18:50 • Jeroen van Poppel

Fenerbahçe neemt per direct afscheid van Erol Bulut, zo maakt de Turkse grootmacht wereldkundig. De trainer, die sinds augustus in dienst was, wordt vanwege de tegenvallende prestaties dit seizoen ontslagen. Fenerbahçe heeft 101-voudig Turks international Emre Belözoglu, die afgelopen zomer zijn voetbalcarrière beëindigde bij de club, aangesteld als opvolger tot in ieder geval het einde van het seizoen.

Met nog tien wedstrijden te gaan in de Süper Lig staat Fenerbahçe op de derde plaats. De club moet de grote rivalen Galatasaray en Besiktas op respectievelijk twee en vijf punten achterstand dulden. Besiktas heeft bovendien een wedstrijd minder gespeeld en is daarmee topfavoriet voor het binnenhalen van het kampioenschap. In het bekertoernooi werd Bulut met Fenerbahçe in de kwartfinale uitgeschakeld door Istanbul Basaksehir (1-2 na verlenging).

Emre Belözoglu was sinds de zomer in dienst bij Fenerbahçe als technisch directeur, maar maakt dus de overstap naar de hoofdtrainersfunctie. De oud-middenvelder kende een lange voetballoopbaan, die pas in 2020 op 39-jarige leeftijd ten einde kwam. Emre speelde verdeeld over drie periodes in totaal 227 officiële wedstrijden voor Fenerbahçe. Ook kwam hij uit voor de concurrenten Istanbul Basaksehir en Galatasaray, terwijl hij in West-Europa voor Atlético Madrid, Newcastle United en Internazionale speelde. Het wordt de eerste trainersklus voor Emre.