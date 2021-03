Verdeelde reacties op uitgelekt nieuwe thuisshirt van Feyenoord

Dinsdag, 23 maart 2021 om 16:43

Op Twitter lijkt het nieuwe thuisshirt van Feyenoord uitgelekt te zijn. De foto van het vermeende nieuwe tenue van de Rotterdammers leidt onder Feyenoord-fans tot verdeelde reacties. Er wordt met name gediscussieerd over de kraag, die in tegenstelling tot het huidige thuisshirt relatief diep lijkt te zijn.

De kraag lijkt het voornaamste verschil ten opzichte van het thuisshirt van dit seizoen. De Adidas-strepen op de mouwen zijn wit (links) en rood (rechts), terwijl deze dit seizoen zwart zijn. Het uiteinde van de mouwen zijn tevens wit (links) en rood (rechts), terwijl deze randen dit seizoen dezelfde kleur als de mouw hebben.

Not celtic, but the apperent new @Feyenoord top ?? pic.twitter.com/xxFBsh03pl — david hunter (@david_hunter_) March 22, 2021

Er wordt op Twitter verdeeld gereageerd op het uitgelekte tenue. Zo zijn er positieve reacties te lezen, maar een Twitteraar vraagt zich eveneens af of dit de ‘Alibaba-versie’ is. “Oh thats horrible”, schrijft een andere Feyenoord-fan op Twitter. Op het uitgelekte shirt is overigens nog geen shirtsponsor te zien, terwijl EuroParcs Group (het nieuwe moederbedrijf van de huidige hoofdpartner Droomparken) nog tot medio 2022 als hoofdsponsor aan Feyenoord verbonden is.