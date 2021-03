Koeman weigert pikante uitspraak na 1-6 zege: ‘Dat kan en wil ik niet zeggen’

Maandag, 22 maart 2021 om 00:33 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 00:48

Een mooier verjaardagscadeau kon Ronald Koeman zich als trainer van Barcelona zich niet wensen. De grootmacht uit Catalonië gebruikte Real Sociedad zondagavond als speelbal en verliet Baskenland met een uitstekende 1-6 overwinning. Het was alweer de negende LaLiga-uitzege op rij in een reeks van achttien ongeslagen competitiewedstrijden. Een overwinning waardoor de achterstand van vier punten op koploper Atlético Madrid intact blijft. “Het best mogelijke cadeau”, erkende de Nederlander na afloop, op zijn 58e verjaardag.

“Ik ben ook heel blij voor Jordi Alba en Antoine Griezmann”, wees Koeman op zijn respectievelijk 32 jaar en 30 jaar geworden spelers. “Ze hebben geweldig gespeeld. Vandaag kan ik niet klagen over een gebrek aan productiviteit. Zes keer scoren tegen Real Sociedad is ongelooflijk. Ze hebben geprobeerd om ons onder druk te zetten, maar ze deden een stap achteruit toen ze zagen dat dát niet lukte”, analyseerde hij de wedstrijd in San Sebastián. “De 0-1 zorgde voor veel rust bij de spelers en de 0-2 gooide de wedstrijd bijna in het slot. We hebben goed druk gezet zonder bal en hebben een uitstekende indruk achtergelaten.”

'Oost, west, waar is Dest!?', aldus @elsierd ?? Sergiño Dest maakt zijn eerste doelpunt in La Liga voor Barcelona ??????#ZiggoSport #LaLiga #SociedadBarca pic.twitter.com/UlGVgjJdWO — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 21, 2021

Barcelona wordt door de Spaanse media inmiddels naar voren geschoven als dé favoriet voor de landstitel. In de laatste achttien duels werd immers liefst vijftien keer gewonnen en driemaal een punt gepakt, terwijl Atlético Madrid en Real Madrid niet altijd even eenvoudig hun wedstrijden in winst omzetten. “Of ik ons als favoriet zie? De competitie duurt nog lang. Er valt voorlopig geen beslissing. Atlético heeft een sterke selectie. Tegen Deportivo Alavés werd duidelijk dat het niet makkelijk is om een wedstrijd te winnen”, doelde Koeman op de minimale 1-0 zege van de koploper, inclusief een gestopte penalty door Jan Oblak. “Real Madrid doet ook nog mee, laten we dat niet vergeten.”

Koeman kreeg de vraag met wat voor gevoel hij naar Catalonië terugkeert. “Met een geweldig resultaat op zak én met het bewijs dat we voor alles gaan. Het is belangrijk dat niet alleen Lionel Messi de doelpunten maakt. Op die manier is het moeilijker om ons te verdedigen.” De treffers tegen Real Sociedad kwamen voor rekening van Messi, Sergiño Dest (beiden twee), Griezmann en Ousmane Dembélé. Koeman werd bestookt met allerlei vragen, bijvoorbeeld of hij het 3-5-2-systeem zal handhaven. “Het is een systeem waar de nodige risico’s aankleven. Je speelt bijna één tegen één. Het belangrijkste is het zetten van druk zonder bal. Ik zie dat mijn spelers veel zelfvertrouwen hebben.”

GOAL! Dest slaat wéér toe! ?? De rechtsback maakt, met een beetje geluk, zijn tweede treffer van de avond ??#ZiggoSport #LaLiga #SociedadBarca pic.twitter.com/aY5kAS5d4d — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 21, 2021

Eind 2020 had niemand verwacht dat Barcelona in staat zou zijn om toch nog een serieuze kanshebber voor de landstitel te zijn. “We hebben van begin af aan veel problemen gehad”, doelde Koeman op het begin van het seizoen. “We hebben enkele dingen veranderd en elk team heeft tijd nodig om dat in de vingers te krijgen. We hebben ook enkele ups en downs in LaLiga gehad, met defensieve fouten en een gebrek aan productiviteit. Maar het is duidelijk dat we sindsdien alleen maar beter zijn gaan spelen.”

Barcelona moest de Spaanse Super Cup in januari aan Athletic Club laten én is inmiddels klaar in de Champions League, maar de dubbel is nog altijd een reële optie. “In de competitie lopen we nog altijd achter de feiten aan”, counterde Koeman het optimisme onder de journalisten. “We moeten op deze voet doorgaan. Over de beker kunnen we later nog praten.” De finale van de Copa del Rey staat voor 17 april op het programma en betekent het weerzien tussen Barcelona en Athletic in een eindstrijd. Koeman hoopt dat de titelstrijd tegen die tijd ietwat meer in het voordeel van de Catalanen is, maar hij was behoorlijk terughoudend toen een journalist vroeg of Barcelona ook de laatste tien wedstrijden in LaLiga zal gaan winnen. “Ik kan en wil niet zeggen dat we elk van de tien resterende wedstrijden gaan winnen, maar het is duidelijk dat we de juiste weg zijn ingeslagen. Zowel fysiek als mentaal staan we er goed voor.”

Barcelona wacht na de interlandperiode een duel maandagavond: op 5 april komt Real Valladolid op bezoek in het Camp Nou. Dat is vijf dagen voorafgaand aan el Clásico tussen Real Madrid en Barcelona in de hoofdstad. De regerend landskampioen speelt op 3 april nog eerst een thuiswedstrijd tegen Eibar. Een dag later staat voor Atlético Madrid de altijd lastige uitwedstrijd tegen nummer vier Sevilla op het programma. Daags na el Clásico speelt Atlético opnieuw in Sevilla, maar dan tegen Real Betis.