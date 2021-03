Dries Mertens geeft Ajax het goede voorbeeld en bereikt mooie mijlpaal

Zondag, 21 maart 2021 om 22:41 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:02

De spelers van AS Roma gaan niet met een goed gevoel de interlandperiode in. De nummer zes van de Serie A verloor zondagavond door twee doelpunten van Dries Mertens van Napoli: 0-2. De aanvaller maakte zijn 99ste en 100ste competitiegoal voor i Partenopei. Beide ploegen hadden voor het duel evenveel punten, maar Napoli staat nu vijfde met drie punten voorsprong (53 om 50) en nog een duel tegoed. Bij Roma stond Rick Karsdorp negentig minuten op het veld

Na mogelijkheden voor beide ploegen - Edin Dzeko schoot recht op David Ospina en een inzet van Piotr Zielinski vanuit een lastige hoek zeilde naast – bood een standaardsituatie uitkomst voor Napoli. Mertens mocht aanleggen voor een vrije trap net buiten het strafschopgebied en vond de rechterhoek: 0-1. Zeven minuten later nam Mertens ook de 0-2 voor zijn rekening. Een afgemeten lange bal van Lorenzo Insigne belandde in het strafschopgebied bij Matteo Politano, die de bal doorkopte en Mertens in staat stelde om raak te knikken.

Roma moest in de tweede helft uit een ander vaatje tappen. De thuisploeg kreeg al gauw een kans via Lorenzo Pellegrini, wiens kopstoot geen problemen opleverde voor Ospina. Pedro vuurde over, waarna Pellegrini de paal trof met een geplaatste inzet van afstand. Carles Pérez, Borja Mayoral en Gonzalo Villar maakten vervolgens hun entree in de ploeg van trainer Paulo Fonseca als vervangers van Pedro, Dzeko en Amadou Diawara. Roma kreeg ondanks een overwicht na de rust echter geen voet meer tussen de deur en heeft slechts een punt voorsprong op Lazio, dat nog een duel tegoed heeft.

Voor Napoli is de overwinning van groot belang in de strijd om een Champions League-plek. De ploeg van trainer Gennaro Gattuso moet daarvoor in de top vier eindigden en heeft nu een achterstand van vijf punten op Atalanta en Juventus, maar wel één en twee wedstrijden tegoed ten opzichte van die twee concurrenten. Roma speelt na de interlandperiode nog uit tegen Sassuolo, alvorens de Europa League-heenwedstrijd tegen Ajax wacht.