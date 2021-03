Vitesse houdt de nul maar verzuimt te profiteren van misstap van Feyenoord

Zondag, 21 maart 2021 om 16:22 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:46

Vitesse heeft zondagmiddag niet geprofiteerd van de misstap van Feyenoord. De ploeg van trainer Thomas Letsch wist in eigen huis niet te overtuigen tegen Willem II en bleef steken op 0-0. Het lukte de Arnhemmers wel voor het eerst sinds 23 januari om de nul te houden in een Eredivisieduel. Voor de Tilburgers betekende het de vijfde wedstrijd op rij zonder nederlaag en een heel belangrijk punt. Door het gelijkspel staat Willem II nu vijftiende, waarmee het aan het einde van de rit veilig zou zijn.

Afgaande op de statistieken leek het treffen tussen Vitesse en Willem II een eenvoudige prooi te gaan worden voor de Arnhemmers, daar zij samen met PSV de best presterende ploeg zijn in thuiswedstrijden in de Eredivisie. Willem II daarentegen sprokkelde tot dusver slechts zeven punten bij elkaar in uitduels en doet het daarmee slechter dan onder andere ADO en FC Emmen. Toch begonnen de Tilburgers sterker aan het duel. Mike Trésor Ndayishimiye zag al vroeg in de wedstrijd een schot eindigen in de handen bij Remko Pasveer. Niet veel later moest Pasveer wederom handelend optreden, toen een schot van Derrick Köhn richting de bovenhoek dreigde te gaan.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Na een kwartier spelen kwam Vitesse iets beter in de wedstrijd, zonder meteen gevaarlijk te worden. Het eerste moment van opwinding volgde na een klein half uur spelen, toen Oussama Darfalou gevaarlijk opdook voor de neus van Arijanet Muric. De doelman was echter attent en kon redden op de inzet van de Vitesse-spits. In de tweede helft zorgde de thuisploeg voor meer dreiging en was de ploeg van Letsch minder onzorgvuldig aan de bal. Desondanks had Willem II de openingstreffer op de schoen. Na een hachelijke situatie voor het doel van Pasveer kon Ché Nunnely afdrukken. Zijn schot werd ternauwernood geblokt door een been van de doelman.

In de slotfase gingen beide ploegen op jacht naar de overwinning. Wriedt stuurde Leeroy Owusu alleen op het doel van Pasveer af. De vleugelverdediger omspeelde de goalie van Vitesse, maar was vervolgens onnauwkeurig in de afronding. Zijn schot eindigde in het zijnet. Beide ploegen waren in aanvallend opzicht niet bij machte om een serieuze doorbraak te forceren, waardoor voor Vitesse een einde kwam aan een reeks van vier overwinningen op rij in officiële wedstrijden en Willem II zich rijk rekende met een punt.