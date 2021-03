Kuyt droomt hardop: ‘Als hij mij zou kiezen, zou ik dat heel graag willen’

Zondag, 21 maart 2021 om 12:23 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:33

Dirk Kuyt zinspeelt op een rol als assistent-trainer bij Liverpool, mocht Steven Gerrard bij de regerend landskampioen worden aangesteld als manager. Dat heeft de Nederlander laten weten in gesprek met The Mirror. De uitspraken zijn opmerkelijk te noemen, aangezien Kuyt niet lang geleden nog te kennen gaf niks te voelen voor een rol als assistent-trainer. Daar komt de voormalig speler van Liverpool nu dus op terug.

Kuyt en Gerrard gaan al geruime tijd door het leven als goede vrienden. De twee speelden tussen 2006 en 2012 samen bij the Reds, maar wisten in die periode slechts één prijs te pakken. In het seizoen 2011/12 won het duo de League Cup. Na hun gezamenlijke tijd bij Liverpool bleven Gerrard en Kuyt veelvuldig contact houden. "Steven heeft door de jaren heen heel wat mooie dingen over mij gezegd", aldus Kuyt. "We hebben een speciale band. Hij hoeft al die dingen niet over mij te zeggen, maar onze vriendschap maakt me trots."

De Katwijker kijkt met bewondering naar de prestaties van zijn voormalig ploeggenoot, die onlangs de Schotse titel greep met Rangers. "Ik zie in hem de absolute leider die hij als speler ook was. Die kwaliteiten gaan hem heel ver brengen. Het zou geweldig zijn als hij als pure clubman ooit Liverpool onder zijn hoede krijgt." Een rol als assistent-trainer sluit Kuyt dan zeker niet uit. "Je kiest een pad, maar er zijn altijd uitzonderingen. Assistent zijn van Steven zou er daar één van zijn. Als hij mij zou kiezen, zou ik dat heel graag willen."

Kuyt komt daarmee terug op eerder gedane uitspraken. De voormalig international van Oranje gaf in februari in het programma Rondo van Ziggo Sport nog aan graag op eigen benen te willen staan. “Ik ben het type persoon dat graag zelf leiding wil geven", aldus Kuyt. "Het moet je liggen om in een assisterende rol te zitten", zei Kuyt destijds. "De laatste jaren bij Feyenoord bijvoorbeeld, nam ik onbewust soms het woord in de kleedkamer, terwijl Giovanni van Bronckhorst de trainer was. Ik zou assistent kunnen zijn, maar je moet iemand hebben die daarboven staat. Ik zou graag in Nederland iets doen. Ik heb vier kinderen, dus het is fijn om dicht in de buurt te blijven."