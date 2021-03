Doelman Bounou zorgt voor sensatie met late gelijkmaker voor Sevilla

Zaterdag, 20 maart 2021 om 22:58 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:13

Sevilla is zaterdagavond gered door een doelpunt van zijn doelman Yassine Bounou. De ploeg van trainer Julen Lopetegui speelde een zwakke wedstrijd tegen Real Valladolid en leek na twee grote gemiste kansen van Luuk de Jong op weg naar een nederlaag. Dat was buiten Bounou gerekend, die diep in blessuretijd de gelijkmaker produceerde: 1-1.

Het vele balbezit in de eerste helft was voor Sevilla, dat grote moeite had om zich door de stabiel ogende defensie van Valladolid te spelen. In de weinig spectaculaire eerste helft waren uiteindelijk maar drie schoten te noteren, waarvan er één van de thuisploeg kwam. Een tik van Karim Rekik tegen de knie van Shon Weissman leverde Valladolid een penalty op, die door Fabian Orellana hard tegen de touwen werd geschoten: 1-0.

Omdat Sevilla er ook in de openingsfase van de tweede helft niet in slaagde kansen te creëren, besloot Lopetegui alles of niets te gaan spelen door De Jong in te brengen voor Rekik. De centrumspits werd in de 77ste minuut voor het eerst bediend door Lucas Ocampos en kopte de bal van dichtbij tegen de paal. Jules Koundé schoot in de rebound over. De Jong miste vlak voor tijd nog een grote kopkans, ditmaal door naast te mikken. Toch slaagde Sevilla erin een punt te redden dankzij Bounou. De doelman was meegegaan voor de hoekschop en kreeg de bal in de scrimmage fortuinlijk voor de voeten: 1-1.