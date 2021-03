Fortuna lijkt play-offs te kunnen vergeten door gouden ingreep Hake

Zaterdag, 20 maart 2021 om 18:24 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:24

FC Utrecht heeft zaterdagavond goede zaken gedaan in de strijd om een ticket voor de play-offs om Europees voetbal. De ploeg van trainer René Hake was op bezoek bij Fortuna Sittard grote delen van de wedstrijd de bovenliggende partij en beloonde zichzelf tien minuten voor tijd met de enige treffer: 0-1. Adrián Dalmau voltrok het vonnis namens de Domstedelingen, nadat de spits vijf minuten voor zijn treffer binnen de lijnen werd gebracht. Utrecht neemt door de zege de zevende plek steviger in handen en vergroot het gat met Fortuna, dat zakt naar de elfde plek, naar zes punten.

Fortuna en trainer Sjors Ultee, die deze week zijn contract verlengd zag worden tot medio 2023, kregen vlak voor de aftrap te maken met de eerste tegenslag, toen bleek dat George Cox niet ongeschonden uit de warming-up was gekomen en vervangen moest worden door Lazaros Rota. Eenmaal onderweg nam Utrecht direct het heft in handen. Othman Boussaid was al vroeg in het duel dichtbij de openingstreffer, toen hij in kansrijke positie uithaalde en het doel van Yanick van Osch onder vuur nam. Martin Angha gooide zich echter ternauwernood voor de bal en voorkwam daarmee dat de ploeg van Hake op voorsprong kwam.

Het was aan Van Osch te danken dat Fortuna in de fase die volgde niet alsnog op achterstand kwam. Mimoun Mahi, Gyrano Kerk en Willem Janssen probeerden allen een doorbraak te forceren, maar vonden de sluitpost op hun weg. Halverwege de eerste helft kwam de thuisploeg beter in de wedstrijd, zonder dat daar grote mogelijkheden uit voort kwamen. Op slag van rust dacht Utrecht wel op voorsprong te komen. Kerk werd diep gestuurd, ging alleen op Van Osch af en schoot beheerst raak. Dat deed de aanvaller echter wel in buitenspelpositie, waardoor scheidsrechter Björn Kuipers de treffer afkeurde.

In de tweede helft werd het spel van beide ploegen er niet veel beter op en schreeuwde Utrecht na een uur spelen om een strafschop, toen Roel Janssen stevig doorging op Hidde ter Avest. Kuipers wilde er niet aan en wuifde de protesten weg. Hake bracht vervolgens Dalmau binnen de lijnen voor Boussaid en zag dat de spits het duel tien minuten voor tijd besliste. De aanvaller kreeg de bal ietwat gelukkig voor de voeten en kon uit de draai eenvoudig afronden: 0-1. Fortuna was in de slotfase via Tesfaldet Tekie nog wel dichtbij de gelijkmaker, maar het schot van de buitenspeler eindigde naast het doel van Eric Oelschlägel.