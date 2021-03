Galatasaray rouwt na spectaculair en verhit voetbalgevecht

Vrijdag, 19 maart 2021 om 19:09 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:24

Galatasaray heeft vrijdagavond een pijnlijke nederlaag geïncasseerd in de strijd om de landstitel van Turkije. Het team van Fatih Terim verloor in een verhit voetbalgevecht met 3-4 van Rizespor, door een doelpunt in de derde van de dertien minuten durende blessuretijd. Daardoor heeft Galatasaray twee punten minder dan Besiktas en bovendien heeft de koploper van de Süper Lig nog twee duels tegoed. Ryan Babel viel in minuut 89 in; Ryan Donk bleef op de bank.

Al in de tweede minuut keek Galatasaray aan tegen een achterstand. Na een ingooi van de thuisploeg wachtte Christian Luyindama passief tot de bal voor zijn voeten kwam. Linksbuiten Braian Samudio van Rizespor reageerde wél attent, was eerder bij de bal en kon afstormen op keeper Fernando Muslera, die hij met een fraaie stift verschalkte. Galatasaray boog de achterstand echter al gauw om in een voorsprong. De 1-1 kwam voort uit een hard schot van DeAndre Yedlin rond het strafschopgebied. Rizespor hoopte dat het doelpunt zou worden afgekeurd omdat Luyindama mogelijk Montassar Talbi naar de grond trok, maar de arbitrage oordeelde anders.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Na een halfuur kwam Galatasaray op voorsprong. Van aanzienlijke afstand en vanuit de as van het veld schoot Emre Akbaba venijnig en loepzuiver raak in de rechterhoek. Vervolgens haalde Rizespor-doelman Gökhan Akkan, die later in de wedstrijd per brancard werd afgevoerd vanwege een blessure, een vrije trap van Radamel Falcao met de vingertoppen uit de kruising. Het laatste doelpunt voor de rust viel aan de overzijde en kwam op naam van Fernando Boldrin. Opnieuw profiteerde Rizespor van zwak verdedigend werk van Galatasaray: Marcão kreeg als laatst overgebleven verdediger geen controle over de bal en liet zich aftroeven door Boldrin.

Zeven minuten na de pauze completeerde Rizespor de spectaculaire comeback. Nadat Samu de bal tegen de uitgestoken arm van Yadlin kopte, legde Milan Skoda aan voor een strafschop die hij hoog door het midden afrondde. Galatasaray wist op 3-3 te komen uit een eigen doelpunt van Yassine Meriah. Kort daarna leek Rizespor echter een penalty te krijgen, nadat Yedlin aan het shirt van Konrad Michalak trok en laatstgenoemde na het duel naar de grond ging. Het kwam de klagende Fatih Terim op een gele kaart te staan, terwijl Yadlin zijn tweede geel ontving vanwege aanmerkingen op de leiding. De arbitrage besloot uiteindelijk geen penalty, maar een vrije trap toe te kennen voor de overtreding die rond de zestienmeterlijn werd begaan.

In de derde van de twaalf minuten tellende blessuretijd (die in werkelijkheid dertien minuten besloeg), kort nadat Babel was ingevallen, verzorgde Boldrin de 3-4. Rizespor profiteerde van het numerieke overwicht door behendig te combineren in het strafschopgebied en Boldrin fungeerde als afmaker. Henry Onyekuru beklaagde zich vanwege een vermeende overtreding van Damjan Djokovic op hem, maar kreeg geen gehoor. Rizespor vroeg even daarna tevergeefs om een penalty en vervolgens leek aan de zijlijn ruzie te ontstaan tussen de dug-outs van beide clubs. Vlak voor tijd keerde de ingevallen keeper Tarik Çetin een afstandsschot van Babel en dus bleef het bij 3-4.