Zahavi beleefde bij PSV ‘een van de moeilijkste periodes uit zijn leven’

Donderdag, 18 maart 2021 om 13:18 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:28

Eran Zahavi scoorde bij zijn debuutwedstrijd in het shirt van PSV in de Europa League-wedstrijd tegen Rosenborg, maar wist de hoge verwachtingen in de daaropvolgende maanden niet volledig waar te maken. Dit kalenderjaar heeft hij de smaak echter te pakken en neemt hij PSV met belangrijke doelpunten op sleeptouw. In een uitgebreid interview met Voetbal International zegt de spits door een diep dal te zijn gegaan tijdens zijn eerste periode in Eindhovense dienst.

Dat trainer Roger Schmidt hem in december in de uitwedstrijd tegen Granada (0-1) passeerde, kwam als een grote klap voor Zahavi. Het was andermaal een bevestiging dat het niet liep zoals de spits voor ogen had bij zijn transfer naar Eindhoven. "De eerste seizoenshelft was een van de moeilijkste periodes uit mijn leven", blikt de Israëliër terug. "Ik kwam naar PSV met hoge verwachtingen. Ik wist dat het team aanvallend goed was, dus normaal gesproken zou ik veel scoren. Maar als het niet gaat zoals ik wil, slaat de twijfel toe."

Zahavi liet een personal trainer overkomen om het maximale uit zijn carrière te halen en dagelijks fit te blijven. "Ik voel een totale obsessie voor succes", gaat de 33-jarige aanvaller verder. "Dat is al jaren zo. De druk die ik mezelf opleg, zorgt er ook voor dat ik in een goede conditie ben en op een hoog niveau blijf. Zelfs op deze leeftijd. Mijn vrouw weet dat bij mij mijn beroep op de eerste plaats komt. Dat is regel nummer één die bij ons thuis wordt gerespecteerd. Soms wordt ze er gek van. Bijvoorbeeld tijdens vakanties. Ze weet dat ik dan van acht tot elf ’s ochtends train. Ik móét trainen."

Aan de samenwerking met Donyell Malen zitten twee kanten, is Zahavi van mening. Critici verweten de twee dat ze te afhankelijk zouden zijn van doelpunten en de ander daardoor over het hoofd zouden zien. "In het begin zei ik al dat ik niet bij PSV ben om zijn positie in te pikken. Ik ben hier zodat hij een betere speler kan worden mét mij dan zónder mij en dat hij meer goals kan maken mét mij dan zónder mij. Ik zag een statistiek dat ik dit seizoen dertien kansen voor Donyell heb gecreëerd. Dat is een groot compliment voor mijzelf", besluit Zahavi.