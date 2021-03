Vermoedelijke opstellingen Young Boys - Ajax: AD verwacht Blind op de bank

De kwartfinale van de Europa League lonkt voor Ajax. Na een 3-0 thuisoverwinning vorige week donderdag tegen Young Boys kan het team van trainer Erik ten Hag de klus vanavond vanaf 21.00 uur klaren in Bern. Gezien de huidige vorm van de Eredivisie-koploper moet het heel gek lopen wanneer het zich niet bij de laatste acht van het Europese clubtoernooi weet te voegen.

Ajax was vorige week op eigen veld negentig minuten lang de baas tegen de lijstaanvoerder van Zwitserland. Ondanks het grote krachtsverschil gingen beide ploegen rusten met een 0-0 stand. In de tweede helft groeide het aantal kansen en liep de thuisploeg uit naar een ruime zege door doelpunten van Davy Klaassen, Dusan Tadic en Brian Brobbey. Ajax maakte diepe indruk, mede door een opvallende statistiek: de ploeg van Ten Hag werd de eerste in de geschiedenis van de Europa League die slechts een schot tegen kreeg in de achtste finales. Met name de rol van Edson Álvarez was opvallend. De Mexicaan heerste op het middenveld en veroverde liefst negentien keer de bal voor zijn team, meer dan welke speler dan ook dit Europa League- of Champions League-seizoen. Genoeg voor een plek in het Europa League Team van de Week was dit niet voor Álvarez, die Nicolás Tagliafico, Ryan Gravenberch en Tadic wel opgenomen zag worden. Met drie spelers mocht Ajax zich hofleverancier noemen.

De voorbereiding op het uitduel met Young Boys verliep goed. Afgelopen zondag had Ajax geen kind aan PEC Zwolle. De regerend landskampioen hoefde niet heel diep te gaan om een 0-2 overwinning veilig te stellen. Ten Hag kon het zich veroorloven om spelers als Devyne Rensch, David Neres, Tagliafico, Klaassen en Tadic vroegtijdig naar de kant te halen met oog op de return van vanavond. Ondanks dat alle voortekenen gunstig zijn, houdt Ten Hag nog wel een slag om de arm op weg naar de kwartfinale van de Europa League. Tijdens de persconferentie van woensdagavond waarschuwde hij zijn ploeg voor Young Boys, dat hij ‘gewoon een heel goed team’ noemde. “Ze staan niet voor niets ver bovenaan in de Zwitserse competitie en ze beleven een goede Europese campagne, waarin ze twee keer van Bayer Leverkusen hebben gewonnen. Wij hebben vorige week een goede wedstrijd op de mat gelegd, maar dat moet morgen weer.” Ten Hag benadrukte dat Young Boys wellicht geleerd heeft van het duel in Amsterdam en daardoor met een andere strijdwijze komt. “Ik weet zeker dat onze tegenstander beter kan. Dat hebben ze vorige week niet laten zien, maar dat kwam door ons goede spel”, aldus de waakzame trainer.

Young Boys staat voor een loodzware taak tegen Ajax, maar houdt zich vast aan de vorige ronde waarin Bayer Leverkusen op spectaculaire wijze werd uitgeschakeld. Op eigen veld stonden de Zwitsers in de eerste ontmoeting na 45 minuten spelen op een 3-0 voorsprong. “Het is ons tegen Bayer Leverkusen gelukt om driemaal te scoren in de eerste helft, maar dat neemt niet weg dat we voor een zware opgave staan”, zei trainer Gerardo Seoane. Leverkusen ging uiteindelijk met 4-3 ten onder in Bern, om de return op eigen veld met 0-2 te verliezen. Seoane beseft dat zijn ploeg beter voor de dag moet komen dan een week geleden. “We willen op een offensieve manier verdedigen, om de tegenstander in de problemen te brengen. Veel scoren en geen doelpunt tegenkrijgen, dat zijn onze gedachten. In sport is in z'n algemeen alles mogelijk en met die houding moeten we deze wedstrijd ingaan.” De thuisploeg kan vanavond weinig vertrouwen putten uit de laatste weken. In de Zwitserse competitie werd al vier keer op rij niet gewonnen. Afgelopen zondag werd in de slotfase een punt uit het vuur gesleept op bezoek bij St. Gallen (2-2).

Blessures en schorsingen

Aan de kant van Young Boys ontbreekt Michel Aebischer door een schorsing. De middenvelder liep vorige week in de Johan Cruijff ArenA tegen een gele kaart aan en is er daardoor vanavond niet bij. Ook doelman David von Ballmoos ontbreekt. De sluitpost was er in Amsterdam al niet bij vanwege een hersenschudding en is niet op tijd hersteld. Ook Esteban Petignat en Christopher Martins zijn er door blessures niet bij.

Ten Hag kreeg op weg naar vanavond ook minder positief nieuws te verwerken. Noussair Mazraoui is nog altijd niet beschikbaar vanwege een kwetsuur aan zijn gezichtsvermogen. Jurriën Timber moet de wedstrijd ook laten schieten. Hij ontbrak zondag al tegen PEC Zwolle omdat hij ziek was en is niet meegereisd naar Zwitserland. Daley Blind daarentegen is er wel weer bij. Ten Hag sprak de verwachting uit dat Blind in actie kan komen nadat hij ontbrak tegen FC Groningen, Young Boys en PEC Zwolle. Net als Perr Schuurs, David Neres en Tagliafico is Blind bij een volgende gele kaart geschorst. Na de kwartfinales worden alle kaarten kwijtgescholden door de UEFA.

Door de blessure van Timber zou het een optie kunnen zijn dat Lisandro Martínez samen met Blind centraal achterin speelt. Hoewel Ten Hag dit seizoen nog geen enkele keer opteerde voor twee 'linkspoten' centraal achterin, sluit de trainer dat niet uit. "Natuurlijk is dat een optie. We hebben ook vaak genoeg met twee rechtsbenige centrale verdedigers gespeeld." Ook Álvarez van het middenveld terughalen naar de defensie, behoort tot de mogelijkheden. "Dat is altijd een serieuze optie geweest, maar je kijkt vooral naar de balans in je ploeg. Ook naar de tegenstander: wat is nodig? Van daaruit zullen we de keuze bepalen."

Vermoedelijke opstellingen

Door de schorsing van André Onana staat Maarten Stekelenburg vanavond onder de lat. Op rechts wordt Rensch verwacht. Hij profiteert van de blessure van Mazraoui en lijkt opnieuw de voorkeur boven Sean Klaiber te krijgen. In het centrum van de verdediging rekent het Algemeen Dagblad op Perr Schuurs naast Martínez, terwijl Tagliafico de linksbackpositie invult.

De vermoedelijke opstelling van Ajax volgens het Algemeen Dagblad.

De krant verwacht dat Blind op de bank begint. Het middenveld zal volgens het AD bestaan uit Álvarez, Gravenberch en Klaassen. Laatstgenoemde speelt vanuit de rug van Tadic, die opnieuw in de spits zal beginnen met Antony en David Neres op de flanken. Spelers als Mohammed Kudus, Oussama Idrissi, Brian Brobbey en Klaiber lijken te moeten hopen op een invalbeurt.

Vermoedelijke opstelling Young Boys: Faivre; Hefti, Lustenberger, Zesiger, Lefort; Fassnacht; Lauper, Rieder, Ngamaleu; Siebatcheu, Elia

Vermoedelijke opstelling Ajax: Stekelenburg; Rensch, Schuurs, Martínez, Tagliafico; Álvarez, Klaassen, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres.