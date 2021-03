CL-ticket kan Sevilla nauwelijks nog ontgaan dankzij fraaie hakbal Vázquez

Woensdag, 17 maart 2021 om 20:53 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:57

Sevilla heeft woensdagavond de vierde plek in LaLiga steviger in handen genomen. Het elftal van Jolen Lopetegui was in eigen huis met 2-0 te sterk voor Elche. Het was de tweede keer in anderhalve week tijd dat beide ploegen elkaar troffen in competitieverband. Op 6 maart was Elche in eigen huis met 2-1 te sterk en kwam een treffer in de slotminuut van Luuk de Jong te laat voor Sevilla. Zowel De Jong als Karim Rekik kwam in de slotfase binnen de lijnen. De voorsprong van Sevilla op nummer vijf Real Sociedad is door de zege uitgebreid naar negen punten: 54 tegenover 45.

In eigen huis komt Sevilla zelden in de problemen als Elche op bezoek komt. De promovendus kwam achttien keer eerder in competitieverband op bezoek, maar ging nog nooit met een overwinning naar huis. Ook woensdagavond werd al snel duidelijk dat een stunt er niet in zat. Sevilla domineerde de wedstrijd, zonder tot grote mogelijkheden te komen. Het eerste serieuze moment van opwinding leverde gelijk een treffer op. Op slag van rust slingerde Suso vanaf de rechterkant de bal voor het doel, waarna Youssef En-Nesyri enkel hoefde te verlengen met het hoofd: 1-0.

Voor de aanvaller betekende het zijn 21e treffer van het seizoen in 41 wedstrijden, net zoveel als de voorbije twee seizoenen bij elkaar opgeteld (79 wedstrijden namens Sevilla en Leganés). In de tweede helft bleef het initiatief bij Sevilla en creëerde de ploeg in de beginfase kans op kans, maar zowel Óscar Rodríguez als Ivan Rakitic wisten hun inzet niet tot doelpunt te promoveren. Ook een fraaie kopstoot van En-Nesyri ging rakelings naast. De spits torende hoog boven iedereen uit, maar had dit keer het vizier niet op scherp.

De tweede helft was een stuk levendiger dan het eerste bedrijf, daar ook Elche zo nu en dan van zich liet horen. De bezoekers stichtten het meeste gevaar vanaf de rechterkant en waren via Pablo Piatti dichtbij de gelijkmaker, maar de middenvelder kwam een teenlengte te kort om af te drukken. Aan de andere kant gooide Franco Vázquez het duel in het slot. Vier minuten na zijn invalbeurt werd hij vanaf de linkerkant bediend door Óliver Torres, waarna hij Édgar Badía voor de tweede keer kansloos liet met een ouderwetse hakbal: 2-0.