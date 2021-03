Maduka Okoye bevestigt: Ajax heeft geïnformeerd bij Sparta Rotterdam

Woensdag, 17 maart 2021 om 17:54 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:04

Maduka Okoye staat wel degelijk in de belangstelling van Ajax, zo meldt de 21-jarige doelman van Sparta Rotterdam nu zelf aan Transfermarkt. Het gerucht over de interesse van de Amsterdammers in de Nigeriaans international, die in Duitsland is geboren, werd de wereld in geholpen door RTV Rijnmond en al snel ontkracht door Henk van Stee, de technisch directeur van Sparta.

Op vrijdag bracht RTV Rijnmond-verslaggever Dennis van Eersel in het praatprogramma FC Rijnmond naar buiten dat Ajax zich gemeld heeft voor Okoye. Henk van Stee deed dat gerucht op zaterdagochtend af als 'absolute onzin'. Op zondag vertelde Okoye zelf dat hij nog niets gehoord had over de vermeende belangstelling, maar daar lijkt nu verandering in te zijn gekomen.

"Het is allemaal snel gegaan, maar het is waar", aldus Okoye tegenover Transfermarkt. "Ajax heeft gebeld naar Sparta, maar niet met mij of met mijn management." Algemeen directeur Edwin van der Sar heeft namens de Amsterdammers contact gezocht met Van Stee. Er lijkt geen sprake te zijn van een concreet bod van Ajax. "Ik heb een hele goede band met Van Stee en mijn trainer Henk Fraser. Ik weet zeker dat mocht de interesse concreet worden, ik de eerste ben die het zal horen."

Okoye, die pas sinds dit seizoen voor Sparta speelt en begin november de concurrentiestrijd won met Benjamin van Leer, voelt zich gevleid door de interesse. "Een gerucht van deze omvang is een weerspiegeling van mijn huidige prestaties. Ik geef alles tijdens trainingen en tijdens wedstrijden. Ik doe het voor het team, de fans en de mensen om me heen. We hebben één gemeenschappelijk doel: in de Eredivisie blijven. En mocht ik profiteren van mijn prestaties, dan is dat mooi meegenomen." Sparta staat op de twaalfde plaats, acht punten boven de degradatiestreep.

Opvallend genoeg wist Okoye zaterdag na de wedstrijd van Sparta tegen RKC Waalwijk (2-0 zege) nog niets over de belangstelling. “Ik heb nog niets gehoord”, vertelde Okoye zaterdag tegenover ESPN. "Ik denk dat het maar een gerucht is, maar het is leuk om zoiets te horen. Dat wil zeggen dat ik het goed doe. Als dat niet het geval was, zou zoiets niet in het nieuws komen. Maar ik focus me op Sparta en ik houd van deze club."