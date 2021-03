‘Ajax meldt zich bij competitiegenoot voor nieuwe doelman’

Vrijdag, 12 maart 2021 om 21:53 • Jeroen van Poppel

Ajax heeft zich bij Sparta Rotterdam gemeld voor Maduka Okoye, zo verzekert RTV Rijnmond-verslaggever Dennis van Eersel in het praatprogramma FC Rijnmond. Ook het Algemeen Dagblad stelt dat de 21-jarige doelman op 'tal van lijstjes van clubs' staat, al noemt de krant geen specifiek geïnteresseerde clubs.

Volgens het AD is Okoye de volgende speler van Sparta die de club miljoenen euro's zal opleveren. De Nigeriaans international maakte dinsdag tegen VVV-Venlo (0-1 winst) een uitstekende indruk en dat is volgens het dagblad niet onopgemerkt gebleven bij belangstellende clubs. Okoye heeft op Het Kasteel een contract tot medio 2023 en Sparta heeft de eenzijdige optie om die verbintenis met nog eens twee seizoenen te verlengen. De Eredivisionist zal daarom een 'stevige transfersom' voor hem vragen. Er zou nog geen concreet bod binnen zijn gekomen.

Van Eersel heeft in de talkshow van zijn omroep RTV Rijnmond meer nieuws over Okoye. "Ik weet dat de eerste Nederlandse topclub zich al voor hem heeft gemeld", aldus Van Eersel, die enigszins geheimzinnig doet over welke club dat is. "Het is niet de topclub van hier om de hoek", zegt de verslaggever, die daarmee doelt op Feyenoord. Geert den Ouden stelt vervolgens dat het PSV ook niet kan zijn, omdat de Eindhovenaren dicht bij de komst zijn van FC Twente-doelman Joël Drommel.

Okoye is een keeper van 1,98 meter, die door Sparta afgelopen zomer transfervrij werd ingelijfd bij Fortuna Düsseldorf. De goalie begon het seizoen als tweede keus achter Benjamin van Leer, maar kwam na de dramatische start van Sparta begin november onder de lat te staan. Sindsdien speelde Okoye negentien Eredivisie-duels. Ook kwam hij vijf keer uit voor het Nigeriaanse elftal, waarvoor hij eind maart weer is uitgenodigd voor de kwalificatieduels voor de Afrika Cup tegen Benin en Lesotho.