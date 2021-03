Tissoudali doet boekje open over transfersoap: ‘Nooit iets van Ajax gehoord’

Dinsdag, 16 maart 2021 om 11:53 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:02

Tarik Tissoudali wist in Nederland nooit echt door te breken, al heeft de inmiddels 27-jarige vleugelaanvaller daar niet altijd zelf schuld aan gehad. In een uitgebreid interview met Het Laatste Nieuws blikt de buitenspeler van AA Gent terug op zijn beginjaren als voetballer, toen de voorzitter van amateurvereniging Young Boys hem een transfer richting FC Groningen door de neus boorde.

"Op mijn achttiende speelde ik bij Young Boys, toen FC Groningen kwam aankloppen. Dat was best wel een heftig verhaal", verzucht Tissoudali als hij terugdenkt aan de mislukte deal met de Trots van het Noorden. De aanvaller gaf destijds zijn visitekaartje af met drie doelpunten en een assist in een oefenwedstrijd tegen de Groningse amateurclub Be Quick. Een daadwerkelijk gesprek met de technische leiding van Groningen kwam echter nooit van de grond. "Onze voorzitter had gezegd dat het geen zin had, omdat ik voor Ajax of Utrecht ging kiezen. Maar ik had nooit iets van Ajax of Utrecht gehoord."

"Onze voorzitter zei dat hij bezig was met Ajax en Utrecht, blablabla. Ik wou ook naar Groningen, maar toen we hen belden, hadden ze intussen een andere speler aangenomen. Ik was zó ontgoocheld. Ik heb me meteen uitgeschreven bij Young Boys", vervolgt Tissoudali, die in de slotfase van de meest recente transferperiode de overstap maakte van Beerschot naar Gent. De loopbaan van de buitenspeler had dus anders kunnen lopen, als de stap naar Groningen wél tot stand was gekomen. "Ja, precies. Maar ik heb genoeg vrienden gehad die jong bij een profclub speelden en die nu helemaal geen club meer hebben. Alles heeft een reden."

Tissoudali zette vervolgens bij Telstar zijn eerste stappen in het betaald voetbal, met daarna avonturen bij achtereenvolgens SC Cambuur, VVV-Venlo en De Graafschap. Tussendoor was er een kort uitstapje naar Le Havre, al kwam de aanvaller in Frankrijk niet aan spelen toe. In 2018 kreeg Tissoudali bij Beerschot een nieuwe kans op een avontuur over de grens. Hij had in de winterstop ook kunnen kiezen voor Fiorentina of DC United, maar het was uiteindelijk Gent dat hem tot medio 2023 aan de club wist te binden.