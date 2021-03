Lasse Schöne behaalt na maand al eerste doel van terugkeer in Eredivisie

Maandag, 15 maart 2021 om 12:04 • Laatste update: 12:26

Lasse Schöne is opgenomen in de selectie van Denemarken voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Israël, Moldavië en Oostenrijk. Daarmee keert de 34-jarige middenvelder na anderhalf jaar afwezigheid terug bij het Deense nationale team. Het betekent dat Schöne ook concreet mag hopen op een plek in de selectie van Denemarken voor het EK van komende zomer, wat voor hem een motivatie was om onlangs terug te keren in de Eredivisie.

Nadat zijn contract bij Genoa na een dienstverband van anderhalf jaar was ontbonden, besloot Schöne bij sc Heerenveen te tekenen. De ervaren middenvelder speelde voorlopig zeven officiële wedstrijden voor de Friezen, waar hij een contract tot het einde van het seizoen tekende. “Er komt een EK aan dat ik graag wil halen. Ik heb ook met de bondscoach gesproken. Hij vond dat ik ergens heen moest gaan waar ik goed tot m'n recht zou komen. Ik had ook voor andere avonturen kunnen kiezen, maar voetballen staat voor mij bovenaan”, zei Schöne bij zijn presentatie in Heerenveen.

Kasper Hjulmands trup til VM-kvalifikationskampene mod Israel, Moldova og Østrig ?#ForDanmark pic.twitter.com/Hrv2K2TknL — Fodboldlandsholdene ???? (@dbulandshold) March 15, 2021

“Ik voel me goed en fit, dus het is niet de bedoeling dat ik na het EK stop”, gaf de middenvelder tegelijkertijd te kennen. Schöne speelde zijn voorlopig laatste interland op 18 november 2019, toen Denemarken tijdens een EK-kwalificatiewedstrijd met 1-1 gelijkspeelde op bezoek bij Ierland. Nadat de middenvelder bij Genoa langzaam maar zeker naar de reservebank verdween, besloot bondscoach Kasper Hjulmand hem in de afgelopen anderhalf jaar niet meer op te roepen.

Nu mag Schöne zich volgende week weer melden bij de Deense nationale ploeg, die de kwalificatiecyclus voor het WK van 2022 in Qatar begint met interlands tegen Israël (25 maart, uit), Moldavië (28 maart, thuis) en Oostenrijk (31 maart, uit). Voor die duels zijn nog drie spelers met een verleden in de Eredivisie geselecteerd: Joachim Andersen, Christian Eriksen en Nicolai Boilesen. Feyenoorder Nicolai Jörgensen heeft geen uitnodiging ontvangen, evenals ex-Ajacied Kasper Dolberg.