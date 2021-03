Lewandowski bereikt nieuwe mijlpaal; Weghorst pijnigt Schalke 04

Zaterdag, 13 maart 2021 om 17:29 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:43

Bayern München heeft zich zaterdagmiddag steviger aan kop van de Bundesliga geschoten. Het team van trainer Hansi Flick was op bezoek bij Werder Bremen met 1-3 te sterk en heeft nu een voorsprong van vijf punten op achtervolger RB Leipzig, dat zondag in eigen huis aantreedt tegen Eintracht Frankfurt. Robert Lewandowski maakte zijn 268e treffer in de Bundesliga en is nu na Gerd Müller de meest trefzekere speler op het hoogste niveau in Duitsland. Wout Weghorst hielp VfL Wolfsburg met een treffer en twee assists aan een 5-0 zege op Schalke 04. De centrumspits staat nu op 16 competitiegoals; Lewandowski staat in deze jaargang al op 32.

Werder Bremen – Bayern München 1-3

Bayern, dat woensdag in de Champions League een 4-1 voorsprong verdedigt tegen Lazio, kende weinig problemen met Werder. Bij het eerste grote gevaar van de wedstrijd was het meteen raak. Joshua Kimmich trapte halverwege de eerste helft een corner vanaf de linkerkant, die op het hoofd van Leon Goretzka terechtkwam en achter doelman Jirí Pavlenka in het doel belandde: 0-1. De bezoekers domineerden in de eerste helft en verdubbelden nog voor rust de voorsprong, toen Serge Gnabry aan het einde stond van een fraaie aanval. De aanvaller zag hoe Thomas Müller de bal controleerde met de borst en vervolgens breed legde, waarna het voor Gnabry een koud kunstje was om raak te schieten: 0-2.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In de tweede helft veranderde het spelbeeld amper en was het Bayern wat de klok sloeg. Nadat Lewandowski eerst uit een hoekschop Pavlenka op zijn weg vond met een kopbal, was het twee minuten later wel raak. De spits reageerde het meest attent op een rebound en zette Bayern twintig minuten voor tijd van dichtbij op een comfortabele 0-3 voorsprong. In de slotfase verslapte de aandacht aan de zijde van Bayern en kreeg Werder de kans om de eretreffer op het bord te zetten. Manuel Neuer had in eerste instantie nog een antwoord op een shot van Milot Rashica, maar was kansloos op de rebound van Niclas Füllkrug, die de 1-3 eindstand op het bord zette.

VfL Wolfsburg - Schalke 04 5-0

Weghorst had een basisplaats bij Wolfsburg, terwijl Jeffrey Bruma, die dit seizoen mede door blessureleed nog geen competitieduel speelde, op de bank zat. Schalke moest het stellen zonder de geblesseerde Klaas-Jan Huntelaar. Die Knappen zitten in de hoek waar de klappen vallen en dat bleek andermaal uit de kolderieke manier waarop de 1-0 tot stand kwam. Malick Thiaw kreeg de bal niet uit het strafschopgebied, waarna Shkodran Mustafi het leer onbedoeld achter doelman Frederik Rönnow kopte.

Vijf minuten na rust zag Weghorst een kopdoelpunt afgekeurd worden vanwege een overtreding in de aanloop, maar nog geen minuut later maakte de centrumspits van Wolfsburg een geldig doelpunt. Weghorst werd slim weggestoken door Bote Baku en haalde met links doeltreffend uit: 2-0. Vlak daarna waren de rollen omgedraaid: Weghorst onderschepte de bal in de opbouw en bediende Baku, die het in alle vrijheid kon afmaken: 3-0. Weghorst verzorgde vervolgens ook de assist bij de 4-0, door de bal op de borst aan te nemen en breed te leggen op Josip Brekalo, die vanbinnen de zestien de verre hoek vond: 4-0. In de slotfase legde Jerome Roussillon de bal vanaf de achterlijn panklaar voor Maximilian Philipp: 5-0.

1. FSV Mainz 05 – SC Freiburg 1-0

In een weinig verheffend duel waren in de eerste helft de beste kansen voor de thuisploeg. Al na drie minuten had Ádám Szalai de mogelijkheid om de score te openen, toen hij alle tijd en ruimte kreeg om uit te halen, maar de bal recht in de handen schoot bij Florian Muller. Ook Danny da Costa kreeg de kans Mainz aan de leiding te schieten, maar trof na een klein half uur spelen de lat met een fraaie poging. In de tweede helft kwam Freiburg beter voor de dag en zag de ploeg via Roland Sallai een vrije trap op de lat belanden. In de slotfase leidde een offensief van Mainz alsnog tot de overwinning, toen Robin Quaison een rebound voor de voeten kreeg en eenvoudig de 1-0 op het bord kon zetten. Jerry St. Juste en Jean-Paul Boëtius speelden de volledige wedstrijd namens Mainz, terwijl Guus Til op de bank bleef bij Freiburg

1. FC Union Berlin – 1. FC Köln 1-1

Het verrassend sterk draaiende Union Berlin trok in de beginfase van het duel met Köln het initiatief direct naar zich toe en kreeg via Grischa Prömel en Petar Musa al vroeg in het duel de mogelijkheid op de openingstreffer, maar beiden waren ongelukkig in de afronding en strandden op doelman Timo Horn. Köln kwam vervolgens beter in de wedstrijd en creëerde een aantal goede mogelijkheden, alvorens de ploeg in de blessuretijd van de eerste helft de leiding nam. Scheidsrechter Deniz Aytekin was onverbiddelijk na een overtreding van Robin Knoche, waarna Ondrej Duda het buitenkansje benutte en doelman Andreas Luthe kansloos liet: 0-1.

Heel lang konden de bezoekers echter niet van de voorsprong genieten. Na vier minuten in de tweede helft wees Aytekin voor de tweede keer naar de stip, dit keer na een ongelukkige handsbal van Marius Wolf. Max Kruse bleef koel en zette de thuisploeg op gelijke hoogte: 1-1. Union trok het duel vervolgens naar zich toe en greep twintig minuten voor tijd de leiding. Crhistopher Trimmel ontving de bal aan de rechterkant van het strafschopgebied van Julian Ryerson, waarna hij alle tijd en ruimte had om uit te halen en diagonaal raak schoot: 2-1. Kingsley Ehizibue kwam tien minuten voor tijd binnen de lijnen bij Köln.