Linssen deelt gesprek met Haps: ‘Zo gaat dat dan, ook wij zijn net mensen’

Vrijdag, 12 maart 2021 om 19:52 • Jeroen van Poppel

Bryan Linssen heeft vrijdag op de persconferentie bij Feyenoord vooruitgeblikt op de topper van zondag tegen PSV. De dertigjarige spits van de Rotterdammers heeft de hoop op de tweede plek nog niet opgegeven, zo onthult hij. Feyenoord staat momenteel vijfde en heeft een achterstand van acht punten op nummer twee PSV.

"Ik heb het er toevallig nog met Ridgeciano Haps over gehad, omdat hij naast me zit in de kleedkamer", aldus Linssen. "Haps zei: 'Als wij winnen zondag, dan kunnen we nog naar de tweede plek toe.' Zo gaat dat dan, ook wij zijn net mensen, bijna mensen", lacht de aanvaller. "We hebben al een aantal keer de verwachting moeten bijstellen. Dat is onze eigen schuld. Maar nu is het wel een kwestie van aanhaken. Iedere keer als je blijft aanhaken, dan komen er weer kansen. Als je het laat afweten, dan wordt het heel erg moeilijk."

Voor Linssen is er sinds zijn transfervrije komst in de zomer bij Feyenoord al het nodige veranderd. "Ik ben nu spits en ook geen linksbuiten meer. Dus dat is al één verandering. Natuurlijk was de eerste seizoenshelft niet hoe ik het wilde", doelt hij op het lange tijd uitblijven van doelpunten voor Feyenoord. "Uiteindelijk heb ik me wel herpakt en ben ik wel aan mijn statistieken gaan werken. Ik scoorde niet. Ik speelde ook niet altijd mijn beste wedstrijden, maar niemand kan zeggen dat ik ooit het team in de steek heb gelaten. Ik heb gewoon keihard gewerkt voor het team."

Linssen scoorde pas in de laatste wedstrijd voor de winterstop, tegen sc Heerenveen (3-0), zijn eerste doelpunten voor Feyenoord. Tegen de Limburgers maakte de routinier een hattrick, om de volgende wedstrijd tegen Sparta Rotterdam (0-2) op de bank te worden gezet. Linssen begrijpt achteraf dat Lucas Pratto toen de voorkeur kreeg van Dick Advocaat. "Ik heb ook gekscherend gezegd: hij had de hele eerste seizoenshelft de kans gehad om mij op de bank te zetten. Na een hattrick verwacht je dat dan niet. Maar je moet ook zo kijken: de trainer heeft aangegeven bij de club dat hij een nieuwe spits wilde, want ik was een stand-in in zijn ogen. Dan komt er een nieuwe spits, dan zou het heel gek zijn als je bij één zwaluw zegt: het is al zomer. Uiteindelijk moet ik zorgen dat er meer zwaluwen komen. Daar heb ik voor gezorgd."