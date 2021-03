Ajax voert gesprekken met beoogde rechterhand van Marc Overmars

Woensdag, 10 maart 2021 om 21:30 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:33

Ajax wil Gerry Hamstra aanstellen als rechterhand van directeur voetbalzaken Marc Overmars, zo meldt het Algemeen Dagblad. Hamstra vertrok eerder deze week na een conflict als technisch manager van sc Heerenveen en heeft inmiddels al gesprekken gevoerd met Ajax. Hamstra zal in Amsterdam een nieuw te smeden functie gaan bekleden.

Het is de bedoeling dat de bij Heerenveen vertrokken manager een schakel gaat vormen tussen Overmars en de jeugdopleiding. Hamstra moet in de hoofdstad een aantal functies van de directeur voetbalzaken overnemen die betrekking hebben op de academie. Een van de taken van de voormalig trainer van FC Emmen wordt om nieuwe jeugdspelers aan te trekken en daarmee ook de contractonderhandelingen te voeren.

Hamstra vertrok dinsdag per direct bij Heerenveen. Er is in de afgelopen periode 'een groeiend verschil van inzicht ontstaan over de visie en strategie naar de toekomst van de voetbalafdeling', zo viel te lezen in de verklaring die de Friezen naar buiten bracht. Het Algemeen Dagblad voegt toe dat Hamstra ontevreden was over de beperkte financiële mogelijkheden bij de club. Dat Hamstra gesprekken aan het voeren was met Ajax, bracht de breuk met Heerenveen in een stroomversnelling.