Manchester City zet ongelofelijk ‘woensdagrecord’ door tegen Southampton

Woensdag, 10 maart 2021 om 20:55 • Laatste update: 20:57

Manchester City heeft woensdagavond een eenvoudige zege geboekt in de Premier League. In het Etihad Stadium kreeg de ploeg van Josep Guardiola bezoek van Southampton, dat met 5-2 verslagen werd. Kevin De Bruyne wist na een doelpuntendroogte van tien wedstrijden weer eens tot scoren te komen: hij werkte de 1-0 en de 5-2 tegen de touwen. Diens vorige treffer dateert van 3 januari, toen de middenvelder de 0-3 aantekende tegen Chelsea. City heeft opvallend genoeg de laatste veertien wedstrijden die de club op woensdag afwerkte gewonnen, de langste zegereeks op die specifieke dag in de historie van de competitie.

City was vastbesloten zich te herpakken, nadat de club afgelopen weekend tegen Manchester United (0-2 nederlaag) een einde zag komen aan de zegereeks van 21 wedstrijden in alle competities. Hoewel Southampton in de openingsfase van het duel dapper de aanval zocht, wisten the Citizens de score net voor het verstrijken van het eerste speelkwartier spelen te openen. Doelman Alex McCarthy bracht in eerste instantie redding op een inzet van Phil Foden, maar De Bruyne rekende met een schot uit de rebound alsnog af met de sluitpost: 1-0.

Southampton liet zich echter niet kennen, want halverwege de eerste helft schoot James Ward-Prowse zijn ploeg op gelijke hoogte uit een strafschop, die werd toegekend na een overtreding van Aymeric Laporte op Jannik Vestergaard. Het opportunistische spel van the Saints werd op slag van rust alsnog afgestraft, daar City in een tijdsbestek van acht minuten tweemaal het net vond. De 2-1 kwam op naam van Riyad Mahrez, die dankbaar profiteerde van een erbarmelijke breedtepass van Che Adams en met een schot van buiten de zestien de linkerbenedenhoek vond. In de blessuretijd van het eerste bedrijf sloeg de thuisploeg nogmaals toe: ditmaal gaf Ilkay Gündogan het laatste zetje, vlak nadat een schot van Mahrez afketste van de paal.

Tien minuten na de pauze liep de ploeg van Guardiola nog verder weg bij Southampton, toen Mahrez op aangeven van Foden de 4-1 aantekende. Hoewel de bezoekers een minuut later terug in de wedstrijd dachten te komen door een treffer van Adams, maakte De Bruyne na een klein uur spelen aan alle hoop definitief een einde. Foden legde het leer na een harde inspeelpass van achteruit klaar voor De Bruyne, die zich op behendige wijze ontdeed van zijn tegenstanders en overtuigend binnenschoot: 5-2. Dankzij de overwinning vergroot City het gat met Manchester United, dat een wedstrijd minder speelde dan de stadgenoot, tot veertien punten; Southampton bezet de veertiende plek van de ranglijst.