Solskjaer reageert met slechts twee zinnen op onthulling Cavani senior

Woensdag, 10 maart 2021 om 15:58 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:42

Edinson Cavani zou Manchester United na één seizoen alweer willen verlaten, zo onthulde vader Luis dinsdag in het programma Superfutbol op de Argentijnse televisiezender TyC Sports. De aanvaller uit Uruguay zou zelfs al gesprekken hebben gevoerd met Boca Juniors over een mogelijke transfer. Ole Gunnar Solskjaer kan en wil echter niet bevestigen dat Cavani over enkele maanden inderdaad vertrekt bij Manchester United.

“Hij doet er alles aan om weer beschikbaar te zijn voor ons en om weer geheel fit te geraken“, laat Solskjaer woensdagmiddag weten op zijn perspraatje in aanloop naar het Europa League-duel met AC Milan van donderdagavond. “Ondanks mijn slechte Portugees (ook al spreekt Cavani Spaans, red.) en zijn steeds beter wordende Engels weet ik dat hij enorm trots is op het feit dat hij voor deze club mag uitkomen.“ De toekomst van de 33-jarige spits is echter ongewis. “Er is nog geen definitief besluit over genomen. Op dit moment ligt de focus op zijn herstel. En we zullen hem verder overtuigen van een langer verblijf als het weer in Manchester beter wordt“, zegt Solskjaer met een kwinkslag. Cavani beschikt over een aflopend contract op Old Trafford, al heeft Manchester United de optie om de verbintenis met één seizoen te verlengen.

Het artikel gaat verder onder de video Diego Forlan tips Cavani to continue playing for years Meer videos

Solskjaer is lovend over de invloed die Cavani heeft op met name de jonge en onervaren spelers van the Red Devils. “Zijn persoonlijkheid en professionaliteit komen keer op keer naar voren“, benadrukt de Noorse manager in Engelse dienst. “Hij helpt de jonge garde waar mogelijk, zoals we dat ook graag van hem zien. Maar de eindbeslissing over de toekomst ligt uiteindelijk bij hem. We zijn hem enorm dankbaar voor zijn inzet tot nu toe, ook al kwam Edinson in zijn ogen niet altijd genoeg aan spelen toe.“ Over de claim van Cavani senior wil Solskjaer liever niet al te veel kwijt. “Daar kan ik niet op reageren. Ik kan alleen maar benadrukken dat we zeer gelukkig zijn met de aanwezigheid van Edinson, elke dag weer.“

Cavani speelt sinds oktober bij Manchester United, nadat hij transfervrij was sinds zijn vertrek bij Paris Saint-Germain. De 118-voudig Uruguayaans international kan niet altijd op een basisplaats rekenen in het elftal van manager Ole Gunnar Solskjaer: voorlopig speelde hij 25 wedstrijden, waarvan 13 als basisspeler en waarin hij goed was voor 7 doelpunten. Cavani heeft bij Manchester United een eenjarig contract ondertekend, met een optie voor nog een seizoen. De routinier gaf woensdagochtend via social media nog aan dat hij 'trots is om het shirt van Manchester United te mogen dragen'.

Cavani senior liet dinsdag echter een ander geluid horen. “Hij wil halverwege dit jaar terugkeren naar Zuid-Amerika. Mijn zoon is nu van plan om niet bij Manchester United te blijven. Hij wil terugkeren. Ik denk dat hij in juni weer naar Zuid-Amerika komt. Hij heeft een clausule in zijn contract waardoor hij in juni kan vertrekken. Er zijn bepaalde dingen die ons als mensen irriteren, zoals de n*grito-schorsing”, ging de vader van de aanvaller verder. Daarmee doelt hij op de schorsing van drie wedstrijden die Cavani eind december kreeg opgelegd. De spits reageerde met de woorden 'gracias, negrito', wat vertaald kan worden als 'bedankt, kleine zwarte' op een felicitatie van een vriend op Instagram na zijn winnende treffer tegen Southampton (2-3). Cavani overtrad hiermee de regels van de Engelse voetbalbond (FA), die hem ook een boete van honderdduizend pond, omgerekend een slordige 110.000 euro, en deelname aan een voorlichtingsprogramma oplegde.

“Dat heeft invloed op hem gehad. Soms kunnen spelers daardoor hun vorm niet meer vinden. Je kan mentaal naar beneden gehaald worden”, zo besloot de vader van Cavani zijn verhaal. Mocht zijn zoon inderdaad komende zomer naar Boca Juniors verkassen, keert hij na ruim veertien jaar terug naar Zuid-Amerika. Cavani liet het Uruguayaanse Danubio in januari 2007 achter zich voor Palermo en kwam vervolgens via Napoli en PSG bij Manchester United terecht.