Erling Braut Haaland breekt records in CL-succes van Dortmund

Dinsdag, 9 maart 2021 om 22:55 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:00

Borussia Dortmund heeft zich voor het eerst sinds 2016/17 voor de kwartfinales van de Champions League geplaatst. Het team van trainer Edin Terzic hield Sevilla dinsdagavond, drie weken na de 2-3 overwinning in Zuid-Spanje, op een gelijkspel: 2-2. Erling Braut Haaland speelde met twee treffers een hoofdrol. Haaland is na dinsdag de jongste speler ooit die in zes Champions League-duels op rij scoort (20 jaar, 232 dagen) en er is geen enkele speler die in zijn eerste veertien Champions League-optredens zo vaak scoorde als hij: twintig keer. Hij is ook de jongste voetballer ooit die een dergelijk aantal doelpunten in de Champions League maakt.

Sevilla kwam het veld op met de duidelijke intentie om voor de ommekeer in de tweestrijd te zorgen. Het team van Julen Lopetegui had de bal, drong Borussia terug op de eigen helft, maar slaagde er amper in om gericht op het doel van Marwin Hitz te schieten. Na twee minuten spelen moest de sluitpost al in actie komen op een schot van Lucas Ocampos, maar de bezoekers waren niet in staat om deze lijn in het restant van de eerste helft door te trekken.

Wie anders ?? Erling Braut zet Borussia Dortmund op een zeer comfortabele 1-0 voorsprong ?? #ZiggoSport #UCL #DORSEV pic.twitter.com/dsHeRogJfk — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 9, 2021

Borussia Dortmund kwam op zijn beurt ook niet verder dan één schot op doel, maar het was wel meteen raak. Toen Sevilla tien minuten voor de onderbreking een aanval wilde opzetten van achteruit beging Jules Koundé een onnodige schouderduw en werd de bal verloren. Mahmoud Dahoud gaf de bal op links mee aan Marco Reus, die het leer net voor de achterlijn bij Haaland bezorgde. De Noor tikte eenvoudig de openingstreffer voor die Borussen binnen: 1-0.

Vlak na de pauze vond een van de meest opmerkelijke momenten in de geschiedenis van het VAR-tijdperk plaats. Haaland ging na een combinatie met Thorgan Hazard als een bulldozer door de defensie van Sevilla en nam de 2-0 voor zijn rekening. Het doelpunt werd door scheidsrechter Cüneyt Çakir en de VAR echter afgekeurd omdat Koundé een overtreding op de Noor had gemaakt. Haaland schoot de bal vanaf elf meter vervolgens tegen de paal, maar doelman Yassine Bounou was te vroeg van zijn lijn gekomen. In de herkansing schoot Haaland de bal wél tegen de touwen. De Noor beet Bounou iets toe tijdens het juichen, waarna de spelers van Sevilla woest werden en hij uiteindelijk geel kreeg.

Doelpunt Haaland afgekeurd, Penalty Dortmund, Penalty van Haaland moet opnieuw, 2-0 Borussia Dortmund door Haaland ??#ZiggoSport #UCL #BVBSEV pic.twitter.com/NegYuKv8Bf — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 9, 2021

Na een uur spelen koos Lopetegui voor de entree van Alejandro Papu Gómez en Luuk de Jong. De Nederlander stond enkele minuten later aan de basis van de 2-1 toen hij door Emre Can in het strafschopgebied werd onderuitgehaald. Youssef En-Nesyri faalde niet vanaf elf meter: 2-1. Sevilla had twee doelpunten nodig om een verlenging af te dwingen, maar daar waren de bezoekers niet toe in staat. De 3-1 hing zelfs meer in de lucht: een inzet van Jude Bellingham ging maar nipt aan de kruising voorbij en Bounou keerde een schot van Dahoud. In de vijfde minuut van de extra tijd verscheen nog de 2-2, een rake kopbal van En-Nesyri, op het scorebord, maar daar bleef het bij.