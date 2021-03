Vader van Cavani kondigt vertrek bij United aan en onthult nieuwe club

Dinsdag, 9 maart 2021 om 21:31 • Chris Meijer

Edinson Cavani voelt zich niet gelukkig in Engeland en wil Manchester United al na een jaar verlaten, zo claimt zijn vader Luis in het programma Superfutbol op de Argentijnse televisiezender TyC Sports. Volgens Cavani senior heeft de 34-jarige spits zijn zinnen gezet op een overstap naar Boca Juniors, met wie er reeds gesprekken zouden zijn gevoerd.

Cavani speelt sinds oktober bij Manchester United, nadat hij transfervrij was sinds zijn vertrek bij Paris Saint-Germain. De 118-voudig Uruguayaans international kan niet altijd op een basisplaats rekenen in het elftal van manager Ole Gunnar Solskjaer: voorlopig speelde hij 25 wedstrijden, waarvan 13 als basisspeler en waarin hij goed was voor 7 doelpunten. Cavani heeft bij Manchester United een eenjarig contract ondertekend, met een optie voor nog een seizoen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Solskjaer gaf onlangs te kennen dat hij spoedig om de tafel zou gaan met Cavani om over contractverlenging te praten. “Ik kan alleen zeggen dat Edinson het heel goed gedaan heeft. Ik ben onder de indruk van hem, hij heeft een plek in de groep gevonden. We zullen binnenkort over zijn nabije toekomst gaan praten. We moeten zien wat zijn plannen en onze plannen zijn. Het is goed om daar een gesprek over te voeren, dat doen we altijd”, sprak Solskjaer. De vader van Cavani lijkt nu echter een snelle breuk tussen Manchester United en de spits aan te kondigen.

“Ik wil dat Edinson voor een club speelt die vecht voor de belangrijke prijzen. Hij heeft al veel gesprekken gevoerd met Juan Román Riquelme (de vicepresident van Boca Juniors, red.) en zou graag voor Boca Juniors willen spelen”, vertelt Cavani senior op de Argentijnse televisie. “Hij wil halverwege dit jaar terugkeren naar Zuid-Amerika. Mijn zoon is nu van plan om niet bij Manchester United te blijven. Hij wil terugkeren. Ik denk dat hij in juni weer naar Zuid-Amerika komt. Hij heeft een clausule in zijn contract waardoor hij in juni kan vertrekken.”

“Er zijn bepaalde dingen die ons als mensen irriteren, zoals de n*grito-schorsing”, gaat Cavani senior verder. Daarmee doelt hij op de schorsing van drie wedstrijden die Cavani eind december kreeg opgelegd. De spits reageerde met de woorden 'gracias, negrito', wat vertaald kan worden als 'bedankt, kleine zwarte' op een felicitatie van een vriend op Instagram na zijn winnende treffer tegen Southampton (2-3). Cavani overtrad hiermee de regels van de Engelse voetbalbond (FA), die hem ook een boete van honderdduizend pond, omgerekend een slordige 110.000 euro, en deelname aan een voorlichtingsprogramma oplegde.

“Dat heeft invloed op hem gehad. Soms kunnen spelers daardoor hun vorm niet meer vinden. Je kan mentaal naar beneden gehaald worden”, besluit de vader van Cavani. Mocht zijn zoon inderdaad komende zomer naar Boca Juniors verkassen, keert hij na ruim veertien jaar terug naar Zuid-Amerika. Cavani liet het Uruguayaanse Danubio in januari 2007 achter zich voor Palermo en kwam vervolgens via Napoli en PSG bij Manchester United terecht.