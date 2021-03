KNVB hekelt ‘onnodig’ besluit van kabinet: ‘Dit splijt amateurverenigingen’

Maandag, 8 maart 2021 om 20:16 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:22

De KNVB is ontevreden met de lichte versoepelingen die maandagavond werden aangekondigd door demmisionair premier Mark Rutte en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge. Directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee levert in een kort statement weten vooral kritiek op de leeftijdsrestricties die van kracht blijven.

Volwassenen mogen vanaf 16 maart weer met maximaal vier personen samen sporten, zo werd bekend op de persconferentie van Rutte en De Jonge. "We hebben door berekeningen gezien dat we met z’n allen miljoenen kilo’s zijn aangekomen", zei Rutte. "Daarom deze kleine versoepeling." Vanaf 3 maart mochten jongeren en jongvolwassenen tot 27 jaar al in teamverband buiten sporten. Dat geldt alleen voor trainingen en onderlinge wedstrijden. De competities worden nog niet hervat.

De KNVB had liever gezien dat volwassenen ook in grotere groepen mochten gaan trainen. "De huidige leeftijdsgrens van het kabinet van samen sporten tot en met 26 jaar splijt elke amateurvereniging en talloze teams", laat Van der Zee weten namens de KNVB. "Dat is onnodig want voetballen gebeurt veilig in de buitenlucht. Met de huidige versoepelingen zijn we dus onvoldoende geholpen. We blijven ons ervoor inzetten dat iedereen weer snel met zijn of haar team mag voetballen."

Het demissionair kabinet versoepelt de regels de laatste weken voorzichtig. Tot 3 maart mochten alleen jongeren tot en met 17 jaar samen buiten sporten. Sportbonden riepen het kabinet al eerder op zo snel mogelijk jongvolwassenen in groepen of teamverband (buiten) te laten sporten op hun vereniging. Vaste trainingsgroepen en de sociale structuren van verenigingen zijn voor de meeste Nederlanders cruciaal om regelmatig te blijven sporten en bewegen, zo stelden ze.