Ten Hag ziet ‘strijd’: ‘De beste vrienden, maar ze willen allebei spelen'

Maandag, 8 maart 2021 om 07:18 • Laatste update: 07:21

David Neres kreeg zondag in het duel tussen Ajax en FC Groningen (3-1) de voorkeur boven Antony en liet zich gelden met een assist op Sébastien Haller. De Brazilianen zijn buiten het veld goede vrienden, maar vechten binnen de lijnen een concurrentiestrijd uit. Ajax-trainer Erik ten Hag constateert in gesprek met het Algemeen Dagblad dat er steeds meer een ‘strijd’ ontstaat.

“Ik denk dat het een strijd is. Het zijn de beste vrienden, maar ze willen allebei spelen. Ze weten dat ze rendement moeten brengen, willen ze veel spelen. Neres wordt met de dag sterker en Antony haalt al een heel lange tijd een heel hoog niveau”, geeft Ten Hag te kennen. De oefenmeester constateert dat de twee Brazilianen ‘hetzelfde profiel’ hebben. Neres en Antony zijn allebei afkomstig van São Paulo.

In de eerste seizoenshelft kreeg Antony doorgaans de voorkeur van Ten Hag, mede doordat Neres een tijdje aan de kant stond met een enkelblessure. De afgelopen zomer bij Ajax binnengekomen aanvaller was in 32 officiële wedstrijden goed voor 9 doelpunten en 10 assists. Diens landgenoot Neres speelde dit seizoen voorlopig 24 officiële duels, waarin hij 5 doelpunten en 2 assists wist te verzorgen.

“Ik denk dat David heel veel diepgang zonder bal heeft, Antony kan dat nog ontwikkelen. Antony is beter in het druk zetten, maar verder zijn ze voor mij heel erg vergelijkbaar”, zo analyseert Ten Hag. Mogelijk kiest de oefenmeester komende donderdag in de heenwedstrijd van de achtste finale van de Europa League tegen het Zwitserse Young Boys voor Neres én Antony, aangezien Haller niet speelgerechtigd is voor dat duel. Het is aannemelijk dat Dusan Tadic dan in de punt van de aanval speelt en geflankeerd wordt door de twee Brazilianen.