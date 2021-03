Kranten loven Koeman en ‘Súper Ilaix’: ‘Zes kinderen voor tien jaar’

Zondag, 7 maart 2021 om 07:30 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:02

Ilaix Moriba is het volgende talent dat nadrukkelijk aan de deur klopt bij Barcelona. De in januari achttien jaar geworden middenvelder mocht zaterdagavond tegen Osasuna (0-2) als invaller zijn vijfde wedstrijd in het eerste van Ronald Koeman spelen en maakte in Pamplona zijn eerste doelpunt. De kranten in Spanje loven daags na het duel in LaLiga de hand van de Nederlander én de durf van de tiener zodra hij het veld opkomt.

Sport deelt Moriba een zeven uit, hetzelfde cijfer als Jordi Alba, Pedri, Lionel Messi en de in de rust ingevallen Ousmane Dembélé. Alleen doelman Marc-André ter Stegen scoorde hoger met een acht bij de Catalaanse sportkrant, die de voorpagina met grote letters aan Moriba heeft gewijd: ‘Súper Ilaix’. “Hij blijft minuten verzamelen. Zijn durf en brutaliteit werden beloond met een doelpunt, een heerlijk schot.” Het Madrileense AS had weinig woorden nodig om de invalbeurt van Moriba te omschrijven. “Opnieuw een spectaculaire verschijning. Fysiek sterk, juiste keuzes en een golazo.”

Goal Barça!! 0-2! Ilaix Moriba maakt zijn eerste in het Blaugrana en wat voor eentje! ??#ZiggoSport #LaLiga #OSABAR pic.twitter.com/I2NOdUyu5y — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 6, 2021

Marca zag ‘een geniale Ilaix’. “Wat een schitterende actie. Om je hoed voor af te nemen. Een krachtig schot met links na het uitkappen van zijn tegenstander met rechts. Ilaix maakt deel uit van de toekomst van Barcelona. Hij lijkt in de pikorde van Koeman boven Riqui Puig te staan, afgaande op de beslissingen die de Nederlander neemt. Met zijn achttien jaar straalt Ilaix brutaliteit in de goede zin van het woord uit. En benijdenswaardige moed.”

Het artikel gaat verder onder de video Barça-gate I Het verhaal in beeld Meer videos

De meest verkochte sportkrant van Spanje staat ook stil bij La Quinta de Koeman, ‘de vijf van Koeman’, “Zes kinderen voor een decennium”, zo klinkt het artikel, verwijzend naar Ansu Fati, Pedri, Ronald Araújo, Óscar Mingueza, Moriba en Riqui Puig. Hoewel het er geen vijf maar zes zijn, is het een subtiele verwijzing naar La Quinta del Buitre. Dat waren vijf jeugdproducten van Real Madrid die de basis vormden van het team dat het Spaanse voetbal in de jaren tachtig domineerde, met Emilio El Buitre Butragueño als meest prominente lid. “Koeman heeft altijd oog voor talenten gehad. Onder meer Zlatan Ibrahimovic, Juan Mata, Virgil van Dijk en Sadio Mané”, wijst de sportkrant op de eerdere periodes van de Nederlander als trainer van Ajax, Valencia en Southampton.

“De komst van Koeman naar Barcelona heeft geresulteerd in een duidelijke keuze voor talent, een groep spelers geboren in Can Barça die als La Quinta van Koeman kunnen worden omschreven", vervolgt Marca zijn relaas, ook al kwam Pedri recent over van Las Palmas. "Zes kinderen voor tien jaar, of meer, in het eerste elftal van Barcelona. Dat is goud waard. Moriba is niet de klassieke jeugdspeler die Barcelona aflevert. Zijn fysiek en loopvermogen maken van de middenvelder een andere voetballer. Koeman is er om hem te begeleiden en van hem, zonder vertraging, een voetballer van het eerste te maken.”

'Hermano' Ansu Fati

Moriba kon na afloop amper geloven dat hij zijn eerste doelpunt in het eerste van Barcelona had gemaakt. “Het kost me vooralsnog moeite om bij het strafschopgebied te komen, maar ik houd van doelpunten maken. Leo Messi gaf mij de bal, ik weet nog steeds hoe ik mijn tegenstander uitkapte en toen schoot ik op doel. Ik heb even de tijd nodig om dit te verwerken. Dit neem ik in mijn graf mee. Ik zal het nooit vergeten. Ik ben gaan voetballen omdat ik het maken van doelpunten het allerleukste vind.”

Moriba maakte net als Ansu Fati zijn eerste LaLiga-doelpunt tegen Osasuna, in Pamplona en ook nog eens in hetzelfde doel. “We spelen al jaren samen. Hij is een broer voor mij.” Moriba is blij met de kansen die hij van Koeman krijgt. “Er is veel concurrentie en dat zie je ook op de trainingen. Er zijn veel talenten en we moeten van de meer ervaren voetballers leren. Wat voor tips Messi mij heeft gegeven? Hij zegt altijd dat ik mee naar voren moet.”