Gok met Cristiano Ronaldo pakt uiteindelijk goed uit voor Juventus

Zaterdag, 6 maart 2021 om 22:36 • Jeroen van Poppel

Juventus heeft zaterdagavond een belangrijke overwinning behaald tegen Lazio. Andrea Pirlo durfde het aan om Cristiano Ronaldo op de bank te laten beginnen en zag zijn ploeg al vroeg op achterstand komen. Juventus knokte zich echter knap terug: 3-1. Matthijs de Ligt was vanwege kuitklachten niet beschikbaar, maar wordt dinsdag wel terugverwacht voor de return in de Champions League tegen FC Porto. Juventus blijft derde met zeven punten achter op koploper Internazionale, terwijl een Champions League-ticket voor nummer zeven Lazio uit zicht raakt.

Bij Juventus keerde Leonardo Bonucci terug in de wedstrijdselectie, maar de centrumverdediger speelde alleen de laatste acht minuten. Pirlo koos voor een centraal duo bestaande uit Danilo, normaliter de rechtsback en Merih Demiral. Voorin had Álvaro Morata bij afwezigheid van Ronaldo een basisplaats. Twintig minuten voor tijd kwam de Portugese aanvaller alsnog in het veld voor Morata. Bij Lazio begon Wesley Hoedt voor de tweede keer op rij in de basis.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De openingsfase was duidelijk voor Lazio, dat via een gevaarlijke vrije trap van Sergej Milinkovic-Savic een waarschuwing uitdeelde aan Juventus. In de veertiende minuut kwamen de bezoekers op voorsprong. Correa dribbelde vanaf links dreigend op Merih Demiral af, kapte naar binnen en vond met een laag schot de korte hoek: 0-1. Juventus groeide in de wedstrijd en zag zijn sterke fase op slag van rust beloond worden met een doelpunt.

Danilo kopte uit een vrije trap van Federico Bernardeschi nog rakelings naast, een minuut later werd Adrien Rabiot door aanspeelpunt Álvaro Morata het strafschopgebied ingestuurd. Rabiot had kunnen voorzetten, maar verraste Pepe Reina in plaats daarvan met een kiezelhard schot in de korte hoek: 1-1. Vlak na rust stuitte Federico Chiesa namens Juventus na een actie binnendoor in de korte hoek op Reina, terwijl Milinkovic-Savic aan de overzijde de lat trof met een kopbal.

Een vlijmscherpe counter hielp Juventus vervolgens aan de voorsprong. Chiesa stuurde Morata weg, die Wesley Hoedt te snel af was in de sprint en met links knap de kruising raakte: 2-1. Een oliedomme overtreding van Milinkovic-Savic bracht de thuisploeg drie minuten later op rozen. De middenvelder van Lazio haalde Aaron Ramsey onderuit in het strafschopgebied, die op dat moment geen enkel gevaar vormde. De penalty werd binnengeschoten door Morata: 3-1. Lazio probeerde nog wel terug te komen, maar zag Wojciech Szczesny redding brengen op een gevaarlijke inzet van Ciro Immobile en kon geen vuist meer maken.