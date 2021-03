SC Heerenveen wint na negen duels eindelijk van team uit rechterrijtje

Zaterdag, 6 maart 2021

SC Heerenveen heeft een einde gemaakt aan de matige reeks in de Eredivisie. Het team van trainer Johnny Jansen was zaterdagavond in eigen huis met 3-0 te sterk voor ADO Den Haag na slechts één punt te hebben overgehouden aan de laatste drie competitieduels. Het was bovendien de eerste zege van de Friezen in de laatste negen wedstrijden tegen ploegen uit het rechterrijtje: vier remises, vier nederlagen. Door de zege stijgt Heerenveen naar de negende plaats op de ranglijst; ADO blijft de nummer zeventien van de Eredivisie.

Heerenveen leidde halverwege met minimaal verschil, maar ADO was een paar keer dicht bij de gelijkmaker. De vroege openingstreffer deed Jansen zichtbaar deugd, mede omdat hij vlak voor aanvang nog had aangegeven dat zijn team de dikke nederlagen tegen Ajax (TOTO KNVB Beker) en PEC Zwolle weg moest spoelen. Na acht minuten was het raak: na een prachtige crossbal van Joey Veerman legde Mitchell van Bergen het leer terug op De Jong. De eerste poging werd nog gekraakt, maar hij krulde de rebound in de verre hoek: 1-0.

Het team van Jansen dicteerde aanvankelijk de wedstrijd en zette de spelers van Ruud Brood voortdurend onder druk. Naarmate de eerste helft vorderde, liet ADO zich steeds meer gelden. Een afstandsknal van Nasser El Khayati belandde maar net naast de paal en ook een kopbal van Michiel Kramer, na een perfecte voorzet van Ricardo Kishna, ging maar net naast de paal. Een kiezelhard schot van Bobby Adekanye in extra tijd eindigde op de vuisten van Erwin Mulder. Aan de andere kant van het veld mikte De Jong een bal van Van Bergen over de lat en kwam hij net tekort na een pass van Joey Veerman.

Ook in de tweede helft waren de teams van Jansen en Brood aan elkaar gewaagd. ADO zat vooral zichzelf in de weg in de zoektocht naar een gelijkmaker. El Khayati had na iets meer dan een uur spelen te veel tijd nodig om de bal te controleren, waarna Heerenveen kon ingrijpen. Twaalf minuten voor tijd was het raak voor Heerenveen: Marko Vejinovic speelde de bal zomaar in de voeten van Henk Veerman, die oog in oog met doelman Martin Fraisl voor de 2-0 zorgde. Joey Veerman dacht Heerenveen ook nog op 3-0 te zetten, maar zijn doelpunt werd na inmenging van de VAR afgekeurd wegens minimaal buitenspel.

Henk Veerman kreeg een grote kans om de 3-0 te maken, na een goede pass van Lasse Schöne, maar de spits schoot naast. Wat de ene Veerman naliet, deed de andere Veerman wel. Joey Veerman mocht in zijn eentje op het doel van ADO af en schoot beheerst binnen in de verre hoek. Heerenveen wacht over een week een uitduel met Willem II; ADO hoopt dezelfde dag in eigen huis tegen Heracles Almelo de eerste overwinning sinds 9 januari (een 0-1 zege op RKC Waalwijk) te boeken.