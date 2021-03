Juventus geeft ultrakorte update over blessure van Matthijs de Ligt

Woensdag, 3 maart 2021 om 15:52 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:05

Matthijs de Ligt is vermoedelijk snel weer inzetbaar voor Juventus. De Italiaanse grootmacht meldt dat de 21-jarige centrumverdediger, die dinsdagavond in de warming-up uitviel voor het duel met Spezia (3-0 winst), geen spierblessure heeft opgelopen. Dat hebben de medische tests die woensdag zijn uitgevoerd uitgewezen, zo staat in het ultrakorte statement van de club.

Het is niet helemaal duidelijk waar De Ligt last van kreeg tijdens het opwarmen voor de thuiswedstrijd tegen Spezia. Mogelijk speelde de lichte kuitklachten op die hij overhield aan het duel met Hellas Verona (1-1) afgelopen zaterdag. Trainer Andrea Pirlo gaf dinsdagavond na afloop al aan dat hij verwachtte dat de blessure van De Ligt meevalt.

Het is niet bekend wanneer de voormalig Ajacied weer inzetbaar is, maar Juventus meldt dat 'zijn toestand dagelijks in de gaten wordt gehouden'. De blessure van De Ligt is een nieuwe aderlating voor la Vecchia Signora, die routiniers Leonardo Bonucci en Giorgio Chiellini ook al moet missen vanwege blessures. Merih Demiral is de enige overgebleven fitte centrumverdediger, waardoor Alex Sandro, normaliter de linksback, tegen Spezia naar het centrum verschoof.

Juventus kan zich met zeven punten achterstand op koploper Internazionale geen puntenverlies meer permitteren in de Serie A. Daarin is Lazio zaterdag de tegenstander in het eigen Allianz Stadium. Komende dinsdag speelt Juventus de returnwedstrijd in de achtste finale van de Champions League tegen FC Porto. Het heenduel in Portugal werd met 2-1 verloren.