Royston Drenthe wordt vrijgesproken en eist 176.500 euro terug

Dinsdag, 2 maart 2021 om 21:18 • Jeroen van Poppel

Royston Drenthe is door de rechtbank van Breda vrijgesproken van witwassen. De 33-jarige linkervleugelverdediger, die momenteel actief is voor Racing Murcia, werd ervan verdacht een bedrag van 176.500 euro te hebben witgewassen. De rechtbank in Breda heeft geoordeeld dat daar onvoldoende bewijs voor is. Drenthe eist het bedrag terug.

De politie trof twee jaar geleden een enorm geldbedrag aan in een verborgen ruimte van een auto in Halsteren. Drenthe werd daarvoor verantwoordelijk geacht, maar de voetballer stelde dat hij het geld via een neef had uitgeleend aan iemand anders. Het bedrag is mogelijk terechtgekomen bij een criminele organisatie, zonder dat Drenthe daarvan af wist. De voormalig speler van Feyenoord vreest de gevolgen als hij informatie verschaft over de persoon aan wie hij het geld uit heeft geleend.

Drenthe zegt het geld, dat door justitie in beslag werd genomen, eerlijk te hebben verdiend tijdens zijn voetballoopbaan. De rechter heeft geoordeeld dat niet aan te tonen is dat Drenthe toegang had tot het geld op het moment dat het in beslag werd genomen. Volgens de rechtbank is er wel degelijk een vermoeden van witwassen in de zaak, omdat het om verdacht veel geld ging dat ook nog verstopt was. Niet bewezen is dat Drenthe daarbij betrokken was.

Als gevolg van de verdachtmakingen leed Drenthe naar eigen zeggen meer schade. De linksback werd eind vorig jaar persoonlijk failliet verklaard. Volgens zijn advocaat Joes Blakborn kwam dat omdat hij geen toegang had tot zijn geld. "Daarvoor is justitie verantwoordelijk", aldus de advocaat tegenover Omroep Brabant. "Die schade gaan we later zeker proberen te verhalen. Mijn cliënt is slachtoffer en geen dader." Drenthe eist het bedrag van 176.500 euro dan ook terug. In het vonnis van de rechtbank in Breda wordt daar geen uitspraak over gedaan.