Lasse Schöne: ‘Het klinkt vaag, maar je moet het visualiseren’

Dinsdag, 2 maart 2021 om 16:29 • Dominic Mostert

SC Heerenveen hoopt zich woensdag voor het eerst sinds de eindzege in 2009 weer te plaatsen voor de finale van de TOTO KNVB Beker. Na de spectaculaire kwartfinale tegen Feyenoord (4-3) wacht woensdagavond in het Abe Lenstra Stadion de halve finale tegen Ajax. Het belooft een bijzondere wedstrijd te worden voor ex-Ajacieden Siem de Jong en Lasse Schöne, die dinsdag allebei de pers te woord stonden. In onderstaande video is hun vooruitblik op de halve finale te bekijken.