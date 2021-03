Euforische reactie op Oranje-suggestie: ‘Kan dat?! Wow, dat wist ik niet’

Dinsdag, 2 maart 2021 om 09:35 • Rian Rosendaal

Noni Madueke heeft zeventien jeugdinterlands voor Engeland achter zijn naam, maar een oproep van bondscoach Gareth Southgate bleef voorlopig uit. De vleugelaanvaller, die in 2018 bij PSV neerstreek, kan op termijn nog voor een interlandloopbaan elders kiezen. Na vijf jaar in Nederland komt de pas achttienjarige Madueke namelijk in aanmerking voor het Nederlands elftal.

"Echt waar?! Kan dat?! Wow, dat wist ik echt helemaal niet", reageert de verbaasde Madueke in een interview met het supportersmagazine PSV Supporter. "Dat zou ook wel een hele toffe optie zijn. Ik heb echt heel veel bewondering voor het Nederlandse voetbal, dat natuurlijk ook op veel grote toernooien heel ver is gekomen. Met ook nu weer een hele talentvolle lichting die er aan zit te komen", zo verklaart de enthousiaste buitenspeler, die dit seizoen onder PSV-trainer Roger Schmidt al tot zestien optredens in de Eredivisie kwam.

"Maar, als ik dus nog minstens tweeënhalf jaar bij PSV of in Nederland blijf, zou ik in theorie dus ook Nederland kunnen vertegenwoordigen?", zinspeelt Madueke op een eventuele toekomst bij het Oranje van bondscoach Frank de Boer. De PSV-aanvaller ziet een definitieve overstap van Engeland naar Nederland wel zitten. "Ik voel me hier echt volledig thuis, dus wie weet hoe het gaat lopen in de toekomst. Mocht het een optie zijn, sluit ik het zeker niet uit."

Madueke richt zich eerst echter op PSV, waar hij dagelijks te maken heeft met Schmidt. De Engelse aanvaller heeft waardering voor de werkwijze van de Duitse coach in Eindhoven. "De samenwerking bevalt ontzettend goed eigenlijk. We weten wat we aan elkaar hebben en ik merk ook echt aan alles dat ik alle vertrouwen van hem en de staf krijg", krijgt Schmidt lof toegezwaaid van Madueke, die geen duidelijke voorkeur heeft voor een bepaalde manier van spelen. "Als je een goede voetballer bent denk ik dat je jezelf iedere speelwijze aan kunt leren en daar ook succesvol in kunt zijn. Voor mij maakt het ook niet uit in welk systeem we spelen, ik pas me daar redelijk eenvoudig in aan."