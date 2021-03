Real Madrid verzuimt spanning in LaLiga helemaal terug te brengen

Maandag, 1 maart 2021 om 22:55 • Laatste update: 23:13

Real Madrid heeft maandagavond in de slotminuten een punt gered in LaLiga. In eigen huis zag het er lang naar uit dat de ploeg van Zinédine Zidane onderuit zou gaan tegen Real Sociedad, maar in de slotminuut van de reguliere speeltijd maakte Vinicius Júnior nog gelijk: 1-1. Ondanks het puntenverlies neemt de Koninklijke vanwege een beter onderling resultaat de tweede plek over van Barcelona. Real had de spanning in LaLiga helemaal terug kunnen brengen na het vele puntenverlies de laatste weken van Atlético Madrid. Laatstgenoemde geniet nog altijd een voorsprong van vijf punten op de naaste achtervolgers en heeft nog een wedstrijd tegoed; Real Sociedad behoudt de vijfde plek op de ranglijst. Komende zondag staat voor Real Madrid de stadsderby met Atlético op het programma in het Wanda Metropolitano.

Zidane wijzigde ploeg op een positie ten opzichte van het gewonnen Champions League-duel met Atalanta (0-1). Ditmaal viel de keuze op Mariano Díaz om de geblesseerde Karim Benzema te vervangen; Isco moest zodoende uitwijken naar de linkerkant en verdreef Vinicius Júnior daarmee naar de bank. Naast de Fransman zitten ook onder meer Sergio Ramos, Eden Hazard en Dani Carvajal nog altijd in de lappenmand. Collega-trainer Imanol Alguacil wijzigde zijn basiself op vier plekken na de Europa League-uitschakeling tegen Manchester United.

Real Madrid, dat de lakens uitdeelde in het eerste bedrijf, kreeg na het verstrijken van het eerste kwart van de wedstrijd drie levensgrote kansen in een tijdsbestek van twee minuten. Het gevaar begon toen Andoni Gorosabel uit een voorzet van Lucas Vázquez op zijn eigen lat kopte. Marco Asensio kreeg vervolgens ter hoogte van de penaltystip een uitgelezen mogelijkheid om uit de rebound te scoren, maar zijn inzet ging rakelings naast. Even later was het Raphaël Varane die uit een corner van Toni Kroos een kopbal richting de rechterbovenhoek verstuurde, waarop doelman Alejandro Remiro redding moest brengen.

Enkele minuten voor rust waagde ook Luka Modric nog een schot van afstand; het was echter opnieuw Remiro die redding bracht. Hoewel Real Sociedad voor rust vooral moest tegenhouden en slechts uit de tegenaanval enkele speldenprikjes uitdeelden, waren het wel degelijk de Basken die tien minuten na de pauze de score openden. Na snel combinatiespel kreeg Nacho Monreal de gelegenheid om een voorzet te bezorgen bij Portu, die Ferland Mendy aftroefde in de lucht en diagonaal binnenknikte: 1-0. Saillant: de zeven schoten op doel die Portu dit seizoen produceerde, leverden allemaal een treffer op.

Met het doorvoeren van meerdere offensieve wissels hoopte Zidane nog een doorbraak te forceren, en dat besluit sorteerde het gewenste effect. Waar invaller Vinícius bij een eerste poging rakelings naast schoot, was het bij diens tweede grote kans wel raak. Een voorzet vanaf de rechterkant van Vázquez werd door iedereen gemist, behalve door Braziliaan: hij schoot van dichtbij de gelijkmaker op het scorebord: 1-1.