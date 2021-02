AC Milan overleeft spectaculair duel met drie afgekeurde doelpunten

Zondag, 28 februari 2021 om 22:38 • Chris Meijer

AC Milan blijft voorlopig in het spoor van koploper Internazionale. De ploeg van trainer Stefano Pioli werkte zondagavond een spectaculair duel af met AS Roma in het Stadio Olimpico, waar Rick Karsdorp negentig minuten binnen de lijnen stond. Na negentig minuten voetballen stond er in de Italiaanse hoofdstad een 1-2 stand op het scorebord, mede doordat scheidsrechter Marco Guida drie treffers afkeurde. De achterstand van Milan op de stadgenoot bedraagt nog altijd vier punten, daar Inter eerder op de dag met 3-0 won van Genoa.

De ontmoeting tussen de nummer vijf en de nummer twee van de Serie A kende een spectaculaire beginfase. Nadat de eerste kans voor Zlatan Ibrahimovic was, leek Milan al binnen vijf minuten te scoren. Na een scrimmage ging de bal tegen de touwen, maar het doelpunt werd geannuleerd wegens buitenspel. Enkele minuten later kreeg Ibrahimovic een levensgrote kans van Pau López in de schoot geworpen, maar de doelman van AS Roma redde in eerste instantie en zag daarna dat de spits met een hakje probeerde te scoren. Die poging ging echter naast.

Drie keer raden hoe Zlatan Ibrahimovic gaat proberen deze bal in het doel te krijgen... ?? Geplaatst door voetbalzone op Zondag 28 februari 2021

Met net tien minuten op de klok, had Ibrahimovic de bal wél in het net liggen. Er ging echter opnieuw een streep door de treffer van de bezoekers, omdat Ante Rebic de spits in buitenspelpositie had aangespeeld. Nadat Simon Kjaer de lat had geraakt namens Milan, was het aan de andere kant raak. Voor de derde keer op de avond werd er een doelpunt, deze keer van Henrikh Mkhitaryan afgekeurd, omdat Gianluca Mancini in aanloop naar de treffer een overtreding maakte. López bleek vervolgens een sta-in-de-weg bij kansen voor Rebic en Alexis Saelemaekers, terwijl een lob van Mkhitaryan maar net naast ging.

Op slag van rust kreeg Milan na inmenging van de VAR een strafschop, vanwege een overtreding van Federico Fazio op Davide Calabria. Franck Kessié schoot vanaf de strafschopstip de verdiende openingstreffer tegen de touwen. Deze werd echter kort na rust alweer tenietgedaan. Leonardo Spinazzola legde de bal terug op Jordan Veretout, die de ruimte kreeg om de bal klaar te leggen en vervolgens raak schoot vanaf de rand van het strafschopgebied. Milan liet zich niet uit het veld slaan en kwam acht minuten later weer op voorsprong.

López leverde de bal in, waarna Milan razendsnel gebruik maakte van het slippertje van de doelman van Roma. Rebic ontving snel de bal in het strafschopgebied, draaide knap weg en maakte vervolgens geen fout: 1-2. Het was een klein wonder dat er in het resterende halfuur geen doelpunten meer vielen. Mkhitaryan raakte de lat, López voorkwam doelpunten van Fikayo Tomori en Rade Krunic en Gianluigi Donnarumma greep tot twee keer toe in toen Mkhitaryan voor zijn neus opdook. Milan slaagde erin om de minimale overwinning over de streep te trekken, waardoor i Rossoneri in het spoor blijven van Internazionale.