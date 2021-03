Quincy Promes krijgt het zwaar te verduren bij rentree in Rusland

Zondag, 28 februari 2021 om 14:05 • Dominic Mostert • Laatste update: 14:21

De rentree van Quincy Promes bij Spartak Moskou is niet verlopen zoals hij had gehoopt. De aanvaller, voor minstens 8,5 miljoen euro overgekomen van Ajax, had zondagmiddag een basisplek in de thuiswedstrijd tegen het Rubin Kazan van Leonid Slutsky. Hij speelde zijn eerste wedstrijd in 919 dagen dagen voor Spartak, de nummer vier van Rusland. Het duel werd echter met 0-2 verloren; beide ploegen ontvingen een rode kaart. Ook Jorrit Hendrix had een basisplek tegen de nieuwe nummer zeven van de Premjer-Liga.

Spartak begon als favoriet aan de wedstrijd, maar de verhoudingen sloegen om door een rode kaart voor Roman Zobnin in de blessuretijd van de eerste helft. De middenvelder kreeg een tweede gele prent na een overtreding op Denis Makarov. In de pauze koos trainer Andreas Hinkel van Spartak ervoor om Hendrix naar de kant te halen en te vervangen door Alex Kral. Rubin Kazan had niet lang nodig om te profiteren van de rode kaart: Khvicha Kvaratskhelia stelde Djordje Despotovic met een splijtende pass in staat om de 0-1 te maken.

In de slotfase moest echter ook Rubin Kazan verder met tien man. In de slotfase moest echter ook Rubin Kazan verder met tien man. Middenvelder Oliver Abildgaard beging een overtreding op Alexander Sobolev en kreeg zijn tweede gele kaart. Spartak dacht even daarna langszij te komen, maar de gelijkmaker van Sobolev werd afgekeurd wegens buitenspel. Een minuut voor tijd besliste Rubin Kazan de wedstrijd. Een afstandsschot van Khvicha Kvaratskhelia werd nog gekeerd door keeper Aleksandr Maksimenko, maar in de rebound bepaalde Despotovic de eindstand.

Promes stond negentig minuten op het veld. Hij was op papier linkshalf, maar was ook vaak op de rechterflank te vinden. De van Ajax overgenomen buitenspeler probeerde betrokken te zijn bij het spel en werd ook door zijn teamgenoten gezocht. In de tiende minuut miste een schot van Promes de juiste richting; verder probeerde hij met name de combinaties aan te gaan met ploeggenoten en zijn tegenstanders te passeren. Dat ging met wisselend succes. Promes verstuurde acht voorzetten, waarvan er twee aankwamen op de bestemming. In de openingsfase werd hij slachtoffer van een forse overtreding bij een poging een tegenstander te passeren en ging Promes kermend naar het gras.

Quincy Promes is terug bij Spartak Moskou en krijgt geen warm welkom van zijn tegenstanders ?? Geplaatst door voetbalzone op Zondag 28 februari 2021

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Zenit Sint-Petersburg 20 12 6 2 28 42 2 CSKA Moskou 20 11 4 5 16 37 3 Sochi 20 10 6 4 10 36 4 Spartak Moskou 20 10 5 5 10 35 5 Rostov 20 10 3 7 4 33 6 Dynamo Moskou 20 10 3 7 4 33 7 Lokomotiv Moskou 20 9 4 7 -2 31 8 Krasnodar 20 9 4 7 16 31 9 Rubin Kazan 20 9 4 7 1 31 10 FC Khimki 20 8 4 8 -5 28 11 Akhmat Grozny 20 7 5 8 -3 26 12 Ural 20 4 10 6 -7 22 13 Rotor Volgograd 20 4 5 11 -19 17 14 Arsenal Tula 20 3 5 12 -17 14 15 FK Ufa 20 3 4 13 -18 13 16 Tambov 20 3 4 13 -18 13