Wonderbaarlijke ontsnapping RB Leipzig bij rentree van Justin Kluivert

Zaterdag, 27 februari 2021 om 20:30 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:26

RB Leipzig heeft zaterdagavond op wonderbaarlijke wijze puntenverlies weten te voorkomen in de Bundesliga. De ploeg van trainer Julian Nagelsmann keek bij rust tegen een 0-2 achterstand aan, maar rechtte in de tweede helft de rug en trok in blessuretijd de wedstrijd naar zich toe: 3-2. Justin Kluivert stond sinds lange tijd weer eens in de basis bij Leipzig en werd een kwartier voor tijd gewisseld. De winst van Leipzig heeft weinig gevolgen met het oog op de ranglijst. De thuisploeg blijft tweede en staat twee punten achter koploper Bayern München. Gladbach bezet de achtste plek.

Gladbach schoot uit de startblokken en stond al binnen vijf minuten op voorsprong. Breel Embolo brak door aan de linkerkant, glipte op de achterlijn voorbij Dayot Upamecano en zag hoe de verdediger van Leipzig vervolgens een overtreding nodig had om hem af te stoppen. Scheidsrechter Manuel Gräfe wees naar de stip, waarna Jonas Hofmann het buitenkansje benutte: 1-0. De strafschop van de middenvelder was allesbehalve overtuigend, maar ging via de vingertoppen van doelman Péter Gulácsi wel tegen de touwen. Leipzig leek al snel wat terug te doen, toen Marcel Halstenberg voor zichzelf ruimte verschafte en een knap schot produceerde. Het schot van de Duitser ontbrak echter aan kracht en precisie.

Tien minuten later was het aan de andere kant wel raak. Embolo was Halstenberg aan de rechterkant van het veld te slim af, waarna zijn afgemeten voorzet bij de tweede pal diagonaal kon worden binnengekopt door Marcus Thuram. Leipzig, dat tot dat moment wel domineerde maar niet tot grote kansen wist te komen, kwam vervolgens beter in de wedstrijd en noteerde via de Nederlander het eerste moment van opwinding. De aanvaller dribbelde de zestien van Gladbach binnen, maar moest toezien hoe Yann Sommer op tijd zijn doel verkleinde en daarmee eventueel gevaar voorkwam.

In de tweede helft stelde Leipzig orde op zaken en kwam het na tien minuten spelen terug in de wedstrijd. Alexander Sörloth bracht de bal vanaf de linkerkant laag voor het doel, waarna het voor Christopher Nkunku een koud kunstje was om de bal van dichtbij in het dak van het doel te schieten: 1-2. Even daarvoor werd een treffer van Sörloth afgekeurd door de videoscheidsrechter wegens hands. De gelijkmaker volgde ruim twintig minuten voor tijd. Yussuf Poulsen werd op de rand van de zestien aangespeeld door Dani Olmo en schoot van zo’n twintig meter fraai raak in de linker benedenhoek: 2-2. Het feest werd compleet voor Leipzig, toen Sörloth diep in blessuretijd de overwinning veilig stelde. De Noor kopte binnen bij de tweede paal op aangeven van Nkunku: 3-2.