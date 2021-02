Kanonskogels Mostafa Mohamed bezorgen Galatasaray achtste zege op rij

Zaterdag, 27 februari 2021

Galatasaray gaat weer alleen aan de leiding in de Süper Lig. Het team van trainer Fatih Terim rekende zaterdagavond af met nummer achttien Erzurum BB en dat betekende alweer de achtste competitiezege op rij voor CimBom: 2-0. De doelpunten kwamen op naam van winteraankoop Mostafa Mohamed, die in de Süper Lig één op één loopt: zes duels, zes doelpunten. Galatasaray heeft nu drie en zes punten meer dan respectievelijk Besiktas en Fenerbahçe, die beide een wedstrijd minder hebben gespeeld.

Galatasaray nam na 37 minuten de leiding. De bezoekers, met voormalig PSV’er Manuel da Costa in het hart van de defensie, kreeg een corner van Ömer Bayram vanaf de rechterkant niet goed weg, waarna Emre Kilinç goed doorzette op links en de bal richting de strafschopstip stuurde. Doelman Göktug Bakirbas keerde de kopbal van Henri Onyekuru, maar de rebound werd keihard door Mohamed verzilverd: 1-0.

Het team van Terim kwam op slag van rust op curieuze wijze op 2-0. Arda Turan leek achter een lange bal van Christian Luyindama van achteren aan te gaan, maar hield zich toch in. Mohamed ging wél voor de bal die niet over de achterlijn ging en met een verwoestend schot, lat-doellijn-lat-doelpunt, zorgde de Egyptenaar voor een comfortabele ruststand. Erzurum wees naar mogelijk buitenspel van Turan, maar daar wilde de arbitrage noch de VAR aan.

Na 65 minuten dacht Galatarasay via een schuiver van Emre in de linkerhoek op 3-0 te komen, maar de VAR constateerde een handsbal van Onyekuru voorafgaand aan het doelpunt. De VAR greep echter niet in toen Turan op onhandige wijze in het strafschopgebied van Erzurum een wilde charge op Emrah Bassan uitvoerde. De bezoekers vroegen om een rode kaart, maar Arda kreeg niet eens geel.

Erzurumsporlular bu pozisyonda kirmizi kart bekledi. Sizce kirmizi kart mi? dk'76 ------------------------------ Tüm goller ve önemli pozisyonlar için> @GOLAZOOOSports #GSvERZ pic.twitter.com/KssQ9LjgCu — 6Pas (@golvideolari_3) February 27, 2021

Ryan Babel verving Arda zeven minuten voor tijd en Moestafa El Kabir viel bij de bezoekers vlak voor tijd in. Ryan Donk kreeg geen speeltijd van Terim en dat gold ook voor Brahim Darri aan de kant van Erzurum. Besiktas speelt dinsdag uit bij Yeni Malatyaspor, terwijl Fenerbahçe zondag een uitwedstrijd bij Trabzonspor wacht. De nummer vier heeft slechts drie punten minder.