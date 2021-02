Janssen concludeert na Ajax - Lille: ‘45 miljoen voor hem vind ik veel geld'

Donderdag, 25 februari 2021 om 23:55 • Chris Meijer • Laatste update: 23:57

Voor Sven Botman eindigde het weerzien met Ajax in een teleurstelling. Lille OSC werd over twee duels door de Amsterdammers geëlimineerd in de zestiende finale van de Europa League: 1-2 in Frankrijk, 2-1 in Amsterdam. Botman wordt de laatste tijd al in verband gebracht met een stap omhoog vanaf Lille, maar Theo Janssen betwijfelt of de afgelopen zomer door les Dogues van Ajax overgenomen 21-jarige centrumverdediger daar nu al klaar voor is.

“Ik zie de competitie te weinig om daarover te kunnen oordelen, maar in deze twee wedstrijden heeft hij wel een aantal momenten gehad waarvan ik dacht: poeh, dat kan beter. Hij heeft moeite met zijn startsnelheid, op de eerste meters is hij niet heel rap. Je zag dat bij het hakballetje vorige week, daardoor werd hij er op vier meter uitgesprint”, zo wijst Janssen in de studio van RTL op de winnende treffer van Ajax vorige week in Lille. Die werd aangetekend door Brian Brobbey, na een hakje van Davy Klaassen.

Janssen zag dat Botman zich donderdag in de return in de Johan Cruijff ArenA makkelijk liet vallen na contact met Daley Blind bij de openingstreffer van Klaassen. De middenvelder kon vrij inkoppen, mede doordat Botman naar de grond ging. “Hij gaat heel makkelijk naar de grond, als verdediger moet je er dwars doorheen lopen. Hij laat zich heel makkelijk wegzetten, een beetje piepelen”, zegt de oud-middenvelder van onder meer Vitesse, FC Twente en Ajax over dat moment. “Dat is zo goed gedaan door Blind”, reageert collega-analist Jan Boskamp. “Hij maakt zich breed, bewust. Dat is heel goed gedaan, door dat blok kon Klaassen die bal binnen koppen.”

“Verder heeft hij het redelijk gedaan. Het is niet dat hij het heel slecht heeft gedaan. 45 miljoen voor hem vind ik wel heel veel geld”, vervolgt Janssen over het spel van Botman. Canal+ meldde onlangs dat Lille een bod van 40 à 45 miljoen euro zou hebben geaccepteerd van een onbekende Engelse club, terwijl zijn naam eerder gelinkt werd aan Liverpool, Tottenham Hotspur, Manchester United en AC Milan. “Ik vond hem vandaag beter, omdat hij een meter of 25 hoger moest spelen”, stelt Boskamp. “Ook omdat Ajax niet het niveau haalde dan wat je gewend bent.”

“Het is zeker frustrerend, want je hebt recht op meer. Als je het totale plaatje bekijkt, hebben we vorige week teveel weggegeven en niet ons eigen spelletje gespeeld. Dat nekt ons nu”, zo reageert Botman zelf na afloop voor de camera van ESPN op de nederlaag in Amsterdam. “We wisten dat Ajax voetballend heel goed is en we lieten ze vorige week veel te veel voetballen, waardoor we totaal niet in ons eigen spel kwamen. Normaal kunnen we juist dominant zijn en dat waren we vorige week totaal niet. Die twee goals doen ons nu pijn.”

Botman is vooral teleurgesteld dat er bij de openingstreffer van Klaassen niet werd gefloten voor een overtreding van Blind. “Ik denk dat het genoeg is voor een overtreding. Ik bedoel: als je de herhaling ziet, zie je dat hij het expres doet. Hij kijkt naar mij, dus volgens mij is het gewoon een overtreding. De scheidsrechter (William Collum, red.) liet veel doorgaan. Het viel wat dat betreft een beetje de kans van Ajax op. Maar uiteindelijk is het jammer en is de conclusie dat we het vorige week hebben laten liggen.”