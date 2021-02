Bekijk hoe Manchester City in de Puskas Arena een Engels record brak

Donderdag, 25 februari 2021 om 00:06 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 00:44

Manchester City legde woensdagavond de basis voor een plek bij de laatste acht in de Champions League. Het team van Josep Guardiola zegevierde met 0-2 over Borussia Mönchengladbach en dat betekende niet alleen de negentiende zege op rij in alle competities, maar ook een Engels record: twaalf opeenvolgende uitzeges door een club van het allerhoogste niveau in Engeland. Het vorige record stond ook al op naam van the Citizens: elf uitoverwinningen op rij tot november 2017. Bekijk hieronder de samenvatting van het duel in de Puskas Arena.

Bekijk de samenvatting van Borussia Mönchengladbach - Manchester City

Manchester City kreeg in de vier uitwedstrijden dit seizoen in de Champions League slechts negen doelpogingen te verwerken. Vier daarvan waren daadwerkelijk op doel gericht. In deze reeks van minimaal 360 minuten raakten de tegenstanders in totaal slechts dertien keer (!) de bal in het strafschopgebied van the Citizens aan. Manchester City is het eerste team sinds Manchester United in 2010/11 dat in niet één van de eerste vier uitwedstrijden van een Champions League-seizoen een tegendoelpunt om de oren krijgt.