Fortuna Sittard toont wereld van verschil met vijf jaar oud krantenartikel

Woensdag, 24 februari 2021 om 08:57 • Laatste update: 09:08

Sinds het ontslag van Kevin Hofland gaat het Fortuna Sittard dit seizoen voor de wind. Aan de hand van trainer Sjors Ultee heeft de club uit Limburg de weg naar boven gevonden en is het momenteel de trotse nummer negen van de Eredivisie. De club is in de wolken met de prestaties en benadrukt op Twitter dat het succes niet is komen aanwaaien. Vijf jaar geleden stond Fortuna Sittard namelijk op de rand van de afgrond. Op social media deelt de club een artikel dat precies vijf jaar geleden verscheen in De Limburger, waarin werd geschreven over het mogelijke einde van Fortuna Sittard. De Limburgers stonden er destijds in financieel opzicht dramatisch voor en een faillissement dreigde. Behalve het krantenartikel deelt Fortuna tegelijk een stand van de Eredivisie, waar de ploeg van Ultee clubs als onder meer sc Heerenveen en Heracles Almelo achter zich laat. "Vijf jaar geleden versus nu. Take a minute!", schrijft de club.