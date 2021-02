TOTO's tips: Productief PSV heeft donderdag andere zorgen dan Ajax

Woensdag, 24 februari 2021 om 18:15

Het beloven deze week nog minstens negentig spannende minuten te worden in zowel Amsterdam als Eindhoven. Donderdag strijden Ajax en PSV om een plaats in de achtste finales van de Europa League. Ajax staat er goed voor dankzij de 1-2 op bezoek bij Lille OSC, terwijl PSV flink aan de bak moet in Eindhoven nadat de heenwedstrijd met 4-2 verloren ging. Samen met TOTO blikken wij vooruit op de ontknoping van deze dubbele ontmoetingen!

PSV moest in het heenduel met Olympiacos liefst vier treffers toestaan, maar vanwege de twee uitdoelpunten kan de ploeg van Roger Schmidt aan twee treffers in Eindhoven genoeg hebben om door te gaan, mits de ploeg zelf de nul houdt. Gezien de recente vorm van de ploeg is de kans zeker aanwezig dat PSV minimaal twee treffers gaat maken. In negen van de laatste elf thuiswedstrijden in alle competities kwam de club tot minstens twee goals. Mocht Olympiacos onverhoopt een doelpunt maken, dan is een derde Eindhovense treffer ook bepaald geen bijzonderheid: dat lukte PSV in zeven van de laatste elf thuiswedstrijden, waaronder afgelopen zondag tegen Vitesse. Doelpunten lijken dus gegarandeerd in deze Europa League-clash.

Afgelopen donderdag was het Timothy Weah, zoon van voetballegende George Weah, die de score in de 72e minuut opende voor Lille tegen Ajax. Maar de ploeg van Erik ten Hag kreeg dankzij Dusan Tadic en Brian Brobbey uiteindelijk alsnog waar men recht op had: een zege in Frankrijk. Zondag speelde Ajax tegen Sparta Rotterdam met vier Amsterdamse treffers een vlekkeloze eerste helft, waarna de bezoekers dankzij Danzell Gravenberch toch nog twee keer scoorden na rust. Er lijkt sprake van een patroon als het gaat om tegendoelpunten: vijftien van de laatste achttien tegengoals van Ajax in alle competities vielen na de onderbreking. Het doel schoon houden in het eerste bedrijf lijkt dus een eitje; dit kunstje herhalen in de tweede helft is, al dan niet omdat de wedstrijd al gespeeld is, wat lastiger gebleken.

Er is de laatste tijd veel te doen geweest om het wisselbeleid van PSV-trainer Roger Schmidt. Mede door het pas later brengen van spelers die normaliter zekerheidjes zijn in de basis komt de ploeg uit de lichtstad dit seizoen vaak tot scoren via invallers. Zo scoorde PSV dit Eredivisie-seizoen al veertien keer via een invaller, een gedeeld clubrecord voor de Eindhovenaren in een jaargang (ook veertien in 2012/13). Opvallend genoeg scoorde PSV dit seizoen in het hoofdtoernooi van de Europa League nog niet via een invaller. Schmidt lijkt dit toernooi qua basiself dus uiterst serieus te nemen en met de verrassende formatie tegen Vitesse in het achterhoofd lijkt PSV met de aanvallende sterkhouders Donyell Malen, Mario Götze en Eran Zahavi te starten. En dat belooft veel goeds: exclusief eigen doelpunten was dit trio verantwoordelijk voor de laatste tien treffers van PSV in alle competities.

Doordat Sébastien Haller niet beschikbaar was stond Dusan Tadic in de heenwedstrijd tegen Lille in de spits. Dat vertrouwen behaalde hij terug door de belangrijke 1-1 te maken in de 87e minuut. Drie dagen later tegen Sparta verscheen Tadic niet op het scorebord, maar was hij met drie assists uiterst belangrijk voor de Amsterdammers. Afgelopen seizoen eindigde de Serviër op 16 doelpunten in 42 wedstrijden in alle competities, dit seizoen staat Tadic al op 15 treffers na 32 wedstrijden. Hij is dus nog maar één goal verwijderd van zijn totaal van 2019/20. De sleet zit er nog lang niet op bij de captain van Ajax.

