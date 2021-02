Derksen: ‘Kun jij niet beter stoppen? In balbezit én bij balverlies kun je niks’

Maandag, 22 februari 2021 om 21:18 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:22

Johan Derksen is bepaald niet onder de indruk van Uros Spajic. De analist van Veronica Inside zag de 28-jarige centrumverdediger van Feyenoord onthutsend zwak spelen tegen FC Twente (2-2) en adviseert de Serviër opmerkelijk genoeg zelfs om compleet te stoppen met profvoetbal.

"Tegen die Spajic zou de trainer eens moeten zeggen: 'Joh, zou jij niet beter kunnen stoppen met voetballen? Want in balbezit kun je niks, en als je balverlies hebt, kun je ook niks. Het is verschrikkelijk", aldus Derksen, die vindt dat trainer Dick Advocaat betere opties heeft bij Feyenoord. "Dan is die Braziliiaan (Eric Botteghin, red.) nog veel beter in het centrum, vind ik. Die kan nog wat."

Ook over Marcos Senesi, eveneens centrumverdediger van Feyenoord, is Derksen niet te spreken. "Senesi vind ik ook een hele overdreven speler", aldus de analist. "Dat vind ik een hele modale centrale verdediger. En degenen die zeggen dat je daar twintig miljoen voor beurt, die zijn niet goed bij hun hoofd", doelt Derksen op uitlatingen van zijn zaakwaarnemer Henk Timmer, die al meermaals in de media losliet dat Senesi twintig miljoen euro zou kunnen opbrengen. Jan Boskamp neemt het enigszins op voor de 23-jarige Argentijn. "Senesi is een goede verdediger, hè. Hij kan wél verdedigen, maar je moet zeggen: 'Pak die bal af, en lever hem meteen in.'"

Feyenoord zit in grote financiële problemen, maar Derksen ziet geen spelers die veel geld zullen opbrengen. "Nauwelijks, want Orkun Kökçü heeft nog niks waargemaakt", aldus de oud-voetballer. "Die rechtsbuiten, Steven Berghuis, dat is zo'n dramaqueen... ik denk niet dat een grote club ooit aan hem begint. Voor de rest hebben ze een keeper, die is 23 en heeft anderhalve wedstrijd gespeeld (Justin Bijlow, red.), en iedereen roept: 'Die moet in het Nederlands elftal.'" René van der Gijp voegt op het laatst toe dat Berghuis nog wel naar een club als FK Krasnodar zou kunnen.