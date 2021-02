Riechedly Bazoer lacht om vraag van ESPN: ‘Geen commentaar’

Zondag, 21 februari 2021 om 19:41 • Dominic Mostert

Bij de wedstrijd tussen PSV en Vitesse (3-1) zaten zondag twee bondscoaches op de tribune. Frank de Boer en Guus Hiddink waren aanwezig in het Philips Stadion en zullen allebei aandacht hebben gehad voor Riechedly Bazoer, die in het verleden zes interlands speelde voor Oranje en nu wordt begeerd door het Curaçao van Hiddink. Na afloop van de nederlaag wordt Bazoer gevraagd naar de stand van zaken omtrent zijn interlandcarrière.

Wie van de twee bondscoaches het meest onder de indruk raakte van Bazoer, durft hij niet te zeggen. "Dat moet je niet aan mij vragen, maar aan hen. Voor mijn gevoel ging het vandaag goed en zat ik lekker in de wedstrijd, maar het is heel erg balen dat we hebben verloren." De verdediger van Vitesse speelde een overwegend goede wedstrijd, met als hoogtepunt een lange bal op Armando Broja in de eerste helft. Bazoer zette zijn ploeggenoot voor het vijandelijke doel en er leek vanwege een overtreding Érick Gutiérrez een penalty voort te komen uit de situatie, totdat arbiter Björn Kuipers zich bedacht en een vrije trap gaf.

Kiest Riechedly Bazoer als international voor Nederland of Curaçao? Hij legt het zelf uit ?? pic.twitter.com/5frMjFiSW6 — ESPN NL (@ESPNnl) February 21, 2021

Over wie van de twee bondscoaches Bazoer zelf het meest enthousiast is? "Geen commentaar", lacht Bazoer. “Ik ben natuurlijk wel een paar keer benaderd door Guus Hiddink. Maar ik heb nog wel een doel: ik wil het liefst proberen om bij het Nederlands elftal terecht te komen. Ik wil nu absoluut niet over het Nederlands elftal praten. Ik probeer iedere wedstrijd een hoog niveau te halen en dan zien we wel.” Het laatste optreden van Bazoer in Oranje dateert van juni 2016. Dit seizoen is hij een van de sleutelspelers van Vitesse. Hij opereert in het centrum van de vijfmansverdediging en levert met zijn voetballende kwaliteiten een grote bijdrage aan de opbouw.

Bazoer ontkent dat hij voor Curaçao zal kiezen, als hij volgende maand door De Boer niet wordt geselecteerd voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Turkije, Letland en Gibraltar. "Nee, zover denk ik niet vooruit. Dat heb ik helemaal niet gezegd en dat is ook niet zo. We zullen zien waar het eindigt", geeft hij aan. "Spannend? Voor jullie vooral, denk ik", lacht Bazoer. In de studio van ESPN geeft analist Kenneth Perez aan dat Bazoer 'natuurlijk' naar een grotere club moet gaan, voordat hij weer een vast gezicht bij Oranje wordt. "Wat mij betreft kun je per definitie niet bij het Nederlands elftal komen als je niet speelt bij een Nederlandse topclub of bij een goede club in het buitenland."

Riechedly Bazoer baalde na de nederlaag van Vitesse tegen PSV.

Perez denkt dat een speler bij een topclub beter leert welke consequenties er aan fouten verbonden kunnen worden. Bazoer legt bijvoorbeeld veel risico in zijn spel, wat tegen PSV resulteerde in een grote kans voor Eran Zahavi. "Hij levert de bal soms in met een no-look-pass. Het is een kracht als je bij een club in de subtop speelt, want dan kan het en heeft het geen consequenties voor later. Als je een op de drie wedstrijden goed speelt, dan mag je ook wat minder spelen. Bij een topclub als Ajax, waar hij heeft gespeeld, wordt de aandacht vooral gelegd op wat je níét goed doet. Hij speelde vandaag goed hoor, maar leidde met een no-look-pass een gigantische kans voor PSV in." Wel merkt Perez dat Bazoer 'volwassener' voetbalt dan in zijn eerste periode in de Eredivisie. "Ik zou hem heel graag in plaats van Pablo Rosario of Ibrahim Sangaré op het middenveld van PSV willen zien. Hij heeft vechtlust, maar kan ook ontzettend goed voetballen."

Ook Marciano Vink ziet in het spel van Bazoer voldoende om positief over te zijn. "De kracht van Bazoer is dat zijn eerste blik altijd vooruit is, en het liefste diep: twee stations verder. Veel spelers kijken één stationnetje verder, maar hij ziet ook de diepe bal", geeft de voormalig verdedigende middenvelder aan. "Hoe vaak heeft hij dit seizoen al niet een speler voor de keeper gezet met een hoge bal? Dat is een kracht. Hij doet het nu vanaf veertig meter, omdat hij in de achterhoede speelt of net daarvoor. Maar als hij bij PSV, Ajax, AZ of Feyenoord op het middenveld zou spelen, zou hij een verschrikkelijk wapen zijn. "