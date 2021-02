‘Deelname aan EK met Jong Oranje door zware blessure serieus in gevaar’

Justin Hoogma heeft waarschijnlijk een zware blessure opgelopen, zo weet Voetbal International donderdagmiddag te melden. De kans is groot dat de 22-jarige centrumverdediger een lange herstelperiode tegemoet gaat, waardoor hij zeer waarschijnlijk het EK met Jong Oranje moet missen. FC Utrecht moet de zware kwetsuur van de mandekker nog wel bevestigen.

Hoogma is momenteel bezig aan zijn tweede seizoen bij FC Utrecht, dat de jonge verdediger net als de voorbije voetbaljaargang huurt van TSG Hoffenheim. Hij begon dit seizoen nog als basisspeler, maar de laatste weken houdt trainer René Hake hem op de bank. Tommy St. Jago krijgt in het centrum van de verdediging de voorkeur boven Hoogma, die eind januari tegen AZ (0-1 overwinning) als invaller voor het laatst speelminuten maakte bij de huidige nummer acht in de Eredivisie.

De blessure heeft waarschijnlijk ook verstrekkende gevolgen voor de EK-kansen van Hoogma. De Utrecht-verdediger heeft sinds enige tijd een vaste plaats in de selectie van bondscoach Erwin van de Looi en de teller staat inmiddels op twaalf interlands. Vanwege de coronacrisis is het jeugd-EK naar voren gehaald en Jong Oranje speelt tussen 24 en 31 maart in de poulefase tegen gastland Hongarije, Roemenië en Duitsland. De beste twee teams van elke groep gaan naar de knock-outfase tussen 31 mei en 6 juni. De finale zal gespeeld worden in het Sloveense Ljubljana.

Hoogma kwam in november voor het laatst in actie voor Jong Oranje, dat destijds met 2-1 verloor van de generatiegenoten van Portugal. De Utrecht-verdediger stond toen 82 minuten op het veld. Hoogma debuteerde eind 2017 in het beloftenelftal, enkele maanden na zijn overstap van Heracles Almelo richting Hoffenheim.