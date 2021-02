Ten Hag: ‘Het is een beetje in de sterren kijken, maar deze is heel snel gegaan’

Woensdag, 17 februari 2021 om 19:05 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:19

Door de blessure van Noussair Mazraoui is de kans groot dat Devyne Rensch donderdagavond bij Ajax in de basis start in de Europa League-wedstrijd tegen Lille OSC. Erik ten Hag geeft woensdagavond op de persconferentie aan erg tevreden te zijn over de achttienjarige rechtsback, die in de ogen van de trainer nog wel moet werken aan fysieke aspecten. Rensch speelde dit seizoen tien officiële wedstrijden voor Ajax, waarvan zeven als basisspeler.

Woensdagmiddag werd duidelijk dat Mazraoui, die zaterdag geblesseerd uitviel in de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo (0-2 zege), niet inzetbaar is in Frankrijk. Toen hij op 31 januari ontbrak in het competitieduel met AZ (0-3 zege), was Rensch zijn vervanger. "Hij moet werken aan zijn fysiek", geeft Ten Hag aan over zijn achttienjarige pupil. "Daarmee bedoel ik zijn conditionele inhoud: de intensiteit volhouden. Zijn kwaliteit is toch wel zijn spelintelligentie en met name zijn onverstoorbaarheid. Met welk gemak hij zijn wedstrijden speelt. Dat is heel knap op die leeftijd. Ik denk dat hij de mentale rust heeft om dat door te zetten."

Een andere optie voor de rechtsbackpositie is Sean Klaiber. Op de persconferentie krijgt Ten Hag de vraag of hij verbaasd is door de ontwikkeling van Rensch, daar Ajax er in de zomer voor koos om Klaiber binnen te halen voor 4,25 miljoen euro. "Nee", verzekert hij. "Wij wilden hem minuten laten maken in Jong Ajax. Dan heb je de kans bij toptalenten dat zo'n ontwikkeling heel snel gaat. Dat heb je in dezen gezien. Daarom is het heel goed geweest dat we Klaiber hebben gehaald, zodat Rensch al die wedstrijden in Jong kon spelen en die ontwikkeling kon maken. Je weet het natuurlijk nooit, dat is toch een beetje in de sterren kijken, maar deze is heel snel gegaan. Daar zijn we natuurlijk blij mee."