Memphis Depay moet wellicht flink inleveren bij zwaar getroffen Lyon

Woensdag, 17 februari 2021 om 16:34 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:50

Olympique Lyon heeft een groot deel van de selectie voorgesteld om de salarissen met 25 procent te verlagen tot het einde van het seizoen, zo meldt L’Équipe woensdag. De club hoopt daarmee de financiële zorgen als gevolg van de coronapandemie enigszins te verlichten. Voorzitter Jean-Michel Aulas had onlangs een ontmoeting met de desbetreffende spelers om de plannen voor te leggen. Onder hen is ook Memphis Depay, die behoort tot de groep spelers met een minimum maandsalaris van vijftigduizend euro.

Vorig jaar startte Lyon de gesprekken met selectiespelers voor het inleveren van een deel van het salaris, maar die gesprekken leidden niet tot een akkoord. Alleen bestuursleden en de voorzitter kwamen destijds tot een gemeenschappelijk akkoord om een deel van het loon af te staan. Voorzitter Aulas lichtte woensdag de financiële situatie van de club toe. “We hebben aangeboden om een verlaging door te voeren van 25 procent bij spelers die meer verdienen dan vijftigduizend euro per maand”, aldus Aulas. “Jonge spelers hoeven hun inkomen daardoor niet te zien dalen.” France Football meldde eerder dat Depay jaarlijks 5,5 miljoen euro verdient en daarmee behoort tot de grootverdieners van de club.

In ruil voor het tijdelijke loonoffer, dat moet gelden tot het einde van het seizoen, heeft de club een systeem van bonussen voorgesteld, zodat spelers het geld kunnen terugverdienen. Daarnaast kunnen de spelers ervoor kiezen om de tegemoetkoming te investeren in ruil voor aandelen in de OL Groupe, het beursgenoteerde bedrijf achter Olympique Lyon. “Er was geen uitzinnige vreugde, maar ik bedank de spelers en hun vertegenwoordigers voor het feit dat ze hebben geluisterd naar het voorstel", gaat Aulas verder. "Het zou een mooi signaal van solidariteit zijn tussen de spelers, de economie en de mensen binnen de OL Groupe. We hopen dat we samen tot een oplossing kunnen komen, waardoor we de financiële schade kunnen beperken.”

Lyon heeft een verlies aangekondigd van 111 miljoen euro over het seizoen 2020/21. Dit bedraagt 29 miljoen euro verlies als gevolg van de coronapandemie, 18 miljoen euro voor de televisierechten en 64 miljoen euro voor het niet kwalificeren voor Europees voetbal. Lyon eindigde het afgelopen seizoen teleurstellend als zevende en moest toezien hoe Stade Rennes en Lille OSC met de tickets voor de Europa League aan de haal gingen. Paris Saint-Germain en Olympique Marseille legden beslag op de Champions League-tickets.

De huidige nummer drie van de Ligue 1 hoopte een deel van de financiële malaise op te lossen met de verkoop van Depay, die afgelopen winter dichtbij een overgang was naar Barcelona. “Ik heb altijd gewild dat hij langer bij Lyon bleef, maar we zijn niet tot een akkoord gekomen. We hebben hem daarop geholpen om naar Barcelona te gaan, maar dat was financieel niet haalbaar.” Aulas meldde in eerste instantie dat de aanvaller onder geen beding mocht vertrekken uit Lyon, maar hoopte de Nederlander in een later stadium alsnog voor vijf miljoen euro te kunnen slijten. Zelfs aan dat bedrag kon Barcelona niet voldoen, waardoor Depay komende zomer transfervrij kan vertrekken.