Ancelotti juicht plannen met Brands toe: ‘Het is slechts een kwestie van tijd’

Woensdag, 17 februari 2021 om 10:01 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:32

Marcel Brands is normaal gesproken ook de komende jaren verbonden aan Everton. De Liverpool Echo verzekert namelijk woensdag dat de Director of Football op korte termijn zijn handtekening zet onder een driejarig contract op Goodison Park. Brands verliet PSV medio 2018 voor de baan van technisch directeur bij de huidige nummer zeven in de Premier League.

Brands, wiens contract bij the Toffees na dit seizoen afloopt, praat al enige tijd met de leiding van Everton over voortzetting van de samenwerking. De verwachting is dat beide partijen op korte termijn tot een definitief akkoord komen aangaande de nieuwe verbintenis voor de Nederlandse directeur. "Er wordt achter de schermen aan gewerkt", wordt manager Carlo Ancelotti geciteerd door bovengenoemde krant uit Liverpool. "Er is denk ik geen twijfel dat hij hier blijft en een nieuw contract gaat ondertekenen", spreekt de Italiaanse coach zich hoopvol uit.

"We werken goed samen en de onderlinge verstandhouding is goed", voegt Ancelotti daaraan toe. Ik zou er erg blij mee zijn als Marcel een nieuw contract krijgt. Voor zover ik weet is men daar momenteel druk mee bezig." De Everton-manager vindt rust en stabiliteit binnen een club zeer belangrijk en met verlenging van de samenwerking met Brands wordt volgens hem een stap in de goede richting gezet. "Het is een goede zaak als hij ook na dit seizoen blijft werken aan het verbeteren van de selectie en het elftal. Intern zitten we allemaal op één lijn en ik denk dat een nieuw contract voor Marcel slechts een kwestie van tijd is."

Brands, in het verleden gelinkt aan onder meer Manchester United, is bezig aan zijn derde seizoen bij Everton. De voormalig PSV-directeur maakte met name vorig jaar zomer indruk met zijn aankoopbeleid. De subtopper slaagde er destijds namelijk in om James Rodríguez, Allan, Abdoulaye Doucouré binnen te halen. In totaal gaf Brands al bijna driehonderd miljoen euro uit aan nieuwe spelers. Voor Everton is een plaats in de top vier nog steeds mogelijk. Momenteel bedraagt de achterstand op nummer vier Chelsea slechts vijf punten.