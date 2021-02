Cambuur profiteert optimaal van uitglijder Almere City en zet reuzenstap

Dinsdag, 16 februari 2021 om 20:41 • Laatste update: 20:54

SC Cambuur heeft dinsdagavond een zakelijke overwinning geboekt in de Keuken Kampioen Divisie. Op eigen veld kwam de ploeg van trainer Henk de Jong tegen TOP Oss al voor rust op een 1-0 voorsprong, die in de tweede helft verder werd uitgebouwd: 3-0. Twee van de drie treffers werden gemaakt door Robert Mühren, die met 23 goals ruim topscorer van de competitie is. Het was de derde zege op rij voor Cambuur, dat met 56 punten uit 23 wedstrijden aan kop gaat in de competitie. De Graafschap, dat een wedstrijd meer speelde, vaart met 53 punten in het kielzog van de koploper. Nummer drie Almere City verloor twee keer op rij en staat nu zes punten achter op Cambuur, dat dus een reuzenstap zet richting promotie.

De openingsfase van de Friezen was erg slordig, want nog voor het verstrijken van de eerste speelminuut wierp Doke Schmidt de tegenpartij na een slechte terugspeelbal een grote kans in de schoot. Livio Milts nam over, maar hij had uiteindelijk te veel tijd nodig om de mogelijkheid te converteren in een doelpunt. Halverwege de eerste helft was het Olivier Rommens die namens TOP Oss de 0-1 tot tweemaal toe op de schoen had; doelman Sonny Stevens was echter goed bij de les en had een dubbele redding in huis.

Cambuur doet goede zaken en wint met 3-0, met als afsluiter de goal van Robert Mühren ???? pic.twitter.com/DWnKMUhn7L — ESPN NL (@ESPNnl) February 16, 2021

In de 25ste minuut werd de ban gebroken door de thuisploeg. Jamie Jacobs begaf zich in een kansrijke positie in het zestienmetergebied toen hij onderuit gehaald werd door Lion Kaak, waarna scheidsrechter Jannick van der Laan resoluut naar de stip wees. Robert Mühren nam zijn verantwoordelijkheid en de spits schoot de strafschop overtuigend binnen: 1-0. In het restant van de aantrekkelijke eerste helft deelden beide teams nog enkele speldenprikjes uit, maar een nieuwe treffer bleef uit.

Cambuur, dat in de eerste helft al de bovenliggende partij was, draaide in het tweede bedrijf de duimschroeven nog verder aan. Kort na rust dacht Calvin Mac-Intosch de 2-0 te maken, maar deed dat vanuit buitenspelpositie: geen treffer. Vervolgens kregen onder meer Issa Kallon en debutant Nick Doodeman nog enkele mogelijkheden om de marge te verdubbelen, maar ook zij kregen het leer niet achter doelman Bo Geens. Uiteindelijk was het invaller Giovanni Korte die op aangeven van Robin Maulun met een fraaie stiftbal de bevrijdende 2-0 op het scorebord zette. Het slotakkoord werd gespeeld door Mühren, die diep in blessuretijd met een lobje zijn tweede van de avond maakte: 3-0.